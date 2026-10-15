79 osób zatrzymanych przez policjantów z regionu. Ujawniono też 21 nielegalnych imigrantów [zdjęcia i wideo]

Podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 12 i 13 października policjanci z naszego województwa zatrzymali 79 osób. Wśród nich było 15 poszukiwanych listami gończymi.

W działaniach na terenie województwa uczestniczyło blisko 1700 policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali miejsca, w których mogły przebywać osoby poszukiwane przez polskie organy ścigania.



Zatrzymano 79 osób, w tym 15 poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz 64 objęte nakazami doprowadzenia wydanymi przez polskie sądy i prokuratury.



Ogólnopolska operacja miała na celu przede wszystkim zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wzięło w niej udział łącznie 23 414 funkcjonariuszy Policji.



21 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie



Działania prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Jednym z ich celów było sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.



W województwie kujawsko-pomorskim ujawniono 21 osób przebywających w kraju nielegalnie. Wśród nich byli między innymi obywatele Kolumbii, Ukrainy i Gruzji.



To trzecia ogólnopolska akcja w 2026 roku



Październikowe działania były trzecią edycją ogólnopolskiej akcji ukierunkowanej na zatrzymywanie osób poszukiwanych. Poprzednie przeprowadzono 2 i 3 marca oraz 8 i 9 czerwca 2026 roku.



Akcję koordynowało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji we współpracy ze Strażą Graniczną.