79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska
REGION

79 osób zatrzymanych przez policjantów z regionu. Ujawniono też 21 nielegalnych imigrantów [zdjęcia i wideo]

79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska
Wielkość czcionkiAa

Podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 12 i 13 października policjanci z naszego województwa zatrzymali 79 osób. Wśród nich było 15 poszukiwanych listami gończymi.

Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia
Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia
Podwójna wpadka w gminie Żnin. Jeden kierowca pijany, drugi z sądowym zakazem
Wysoka drabina przy kamienicy. Policja i straż na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Świętojańskiej

W działaniach na terenie województwa uczestniczyło blisko 1700 policjantów. Funkcjonariusze sprawdzali miejsca, w których mogły przebywać osoby poszukiwane przez polskie organy ścigania.

Zatrzymano 79 osób, w tym 15 poszukiwanych na podstawie listów gończych oraz 64 objęte nakazami doprowadzenia wydanymi przez polskie sądy i prokuratury.

Ogólnopolska operacja miała na celu przede wszystkim zatrzymanie osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości. Wzięło w niej udział łącznie 23 414 funkcjonariuszy Policji.

21 cudzoziemców przebywało w Polsce nielegalnie

Działania prowadzono wspólnie ze Strażą Graniczną. Jednym z ich celów było sprawdzenie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium Polski.

W województwie kujawsko-pomorskim ujawniono 21 osób przebywających w kraju nielegalnie. Wśród nich byli między innymi obywatele Kolumbii, Ukrainy i Gruzji.

To trzecia ogólnopolska akcja w 2026 roku

Październikowe działania były trzecią edycją ogólnopolskiej akcji ukierunkowanej na zatrzymywanie osób poszukiwanych. Poprzednie przeprowadzono 2 i 3 marca oraz 8 i 9 czerwca 2026 roku.

Akcję koordynowało Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji we współpracy ze Strażą Graniczną.

79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/wideo Policja kujawsko-pomorska
Uwaga: Na sygnale
TAGI: policjakujawsko-pomorskieosoby poszukiwanezatrzymanialisty gończeStraż Granicznanielegalny pobyt cudzoziemcówakcja policjiKomenda Główna Policjipaździernik 2026
79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska 79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska 79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska 79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska 79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska 79 osób poszukiwanych zatrzymanych w regionie. Ujawniono 21 nielegalnych imigrantów/fot. Policja kujawsko-pomorska
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia
następna informacja Strażacy-ochotnicy z bydgoskiego Fordonu w końcu będą mieli własną siedzibę

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Toruń

Inwestycje drogowe zdominowały spotkanie prezydenta Torunia z mieszkańcami lewobrzeża

Prezydent Torunia rozmawiał z mieszkańcami lewobrzeża o najważniejszych potrzebach i remontach kluczowych arterii, w tym m.in. ulic Okólnej, Łódzkiej czy…

Mariusz Luda BN
2026-10-15, 14:32
Tuchola

Groźny wypadek w Pruszczu, lądował LPR. Dachował tam samochód osobowy

Auto przewróciło się na ostrym zakręcie i dachowało w Pruszczu (pow. tucholski) - dowiedziało się Polskie Radio PiK. W efekcie pojazd dachował.

Natasza Trzebuchowska BN
2026-10-15, 13:53
Bydgoszcz

Strażacy-ochotnicy z bydgoskiego Fordonu w końcu będą mieli własną siedzibę

Strażacy z OSP Fordon będą stacjonować w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 przy ul. Produkcyjnej. Po latach będą mieli więc swoją siedzibę.

Natasza Trzebuchowska BN
2026-10-15, 13:39
REGION

79 osób zatrzymanych przez policjantów z regionu. Ujawniono też 21 nielegalnych imigrantów [zdjęcia i wideo]

Podczas ogólnopolskiej akcji przeprowadzonej 12 i 13 października policjanci z naszego województwa zatrzymali 79 osób. Wśród nich było 15 poszukiwanych…

BN
2026-10-15, 13:21
Toruń

Szedł po Toruniu z plecakiem z narkotykami. Grozi mu do 10 lat więzienia

Policja w Toruniu zatrzymała 41-latka, który miał w plecaku narkotyki. Wstępne policyjne testy wykazały, że było to ponad 211 gramów marihuany.

BN
2026-10-15, 12:40
Inowrocław

„Nie możemy czekać, lepiej nie będzie” - prezydent Inowrocławia o bramkach bezpieczeństwa w szkołach

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok podjął decyzję o zamontowaniu bramek bezpieczeństwa w szkołach. Swoją decyzję tłumaczy ostatnimi wydarzeniami w…

Marcin Glapiak BN
2026-10-15, 11:53
REGION

„Piękno mimo wszystko” - wsparcie dla kobiet w trakcie lub po leczeniu onkologicznym

Ewa Bujak i Joanna Gackowska wzięły udział w projekcie „Piękno mimo wszystko”, który wspiera kobiety w trakcie lub po leczeniu onkologicznym. Były m.in…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-15, 10:59
Włocławek

Włocławianka wśród nominowanych do 100 Kobiet Biznesu. Głosować można do końca października

Julia Kwaśniewska, absolwentka Liceum Ziemi Kujawskiej we Włocławku, a obecnie studentka Politechniki Warszawskiej, znalazła się wśród czterech kobiet nominowanych…

Radosław Jagieła BN
2026-10-15, 10:07
REGION

Karolina Polit-Langierowicz: Niby rozmawiamy, ale nie zawsze słuchamy [Rozmowa Dnia]

Mediacja pozwala oddać konflikt stronom - mówi Karolina Polit-Langierowicz, mediatorka z Fundacji Pracownia Dialogu w czwartkowej Rozmowie Dnia Polskiego Radia…

Adriana Andrzejewska-Kuras BN
2026-10-15, 09:05
Bydgoszcz

O zdrowiu intymnie, ale nareszcie bez wstydu. „Siła kobieTY" w Bydgoszczy [program]

Jak zrozumieć swoje zdrowie i mądrze o nie dbać? Odpowiedzi szukały uczestniczki spotkania „Siła KobieTY" w Bydgoszczy. Z edukatorką zdrowia kobiet rozmawiały…

Natasza Trzebuchowska KB
2026-10-15, 07:47
Inowrocław

Bramki bezpieczeństwa we wszystkich inowrocławskich podstawówkach. Decyzja prezydenta [wideo]

Prezydent Inowrocławia Arkadiusz Fajok opublikował wideo, w którym przekazał decyzję o wzmocnieniu ochrony lokalnych szkół. Środki z rezerwy budżetowej…

Redakcja KB
2026-10-14, 21:00
Bydgoszcz

Logopeda, okuliści i inni specjaliści badali bezpłatnie i bez kolejki bydgoskie dzieci

Akcję profilaktyczną dla najmłodszych zorganizował Szpital Wojskowy oraz Kujawsko-Pomorski NFZ. Jeden z wniosków z tych badań jest taki: rodzice, rozmawiajcie…

Tatiana Adonis Monika Siwak Redakcja
2026-10-14, 20:39
więcej wiadomości
0:00 0:00