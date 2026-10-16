Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

Przed nami kolejny sportowy weekend z relacjami na antenie Polskiego Radia PiK. W piątek najwięcej uwagi przyciągną koszykarskie derby regionu – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń podejmą Enea Łaciate Astorię Bydgoszcz. W sobotniej audycji zajrzymy na bydgoską Łuczniczkę, gdzie BKS zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Ciekawie zapowiadają się również wyjazdowe mecze Anwilu Włocławek i Zawiszy Bydgoszcz oraz kolejne spotkania Energi Toruń w koszykówce kobiet i hokeju.

Koszykówka

PGE Basket Liga:

Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – piątek 16 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK

Legia Warszawa – Anwil Włocławek – piątek 16 października, godz. 20:15



PGE Basket Liga Kobiet:

MOSiR Bochnia – Energa Toruń – sobota 17 października, godz. 18:00

Artego Bydgoszcz – Polonia Warszawa – niedziela 18 października, godz. 18:00



PZKosz 1. Liga Mężczyzn:

GKS Tychy – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 17 października, godz. 15:00



Siatkówka

TAURON Liga Kobiet:

Metalkas Pałac Bydgoszcz – MKS Kalisz – sobota 17 października, godz. 12:00



TAURON 1. Liga:

BKS Bydgoszcz – Lechia Tomaszów Mazowiecki – sobota 17 października, godz. 17:00 – relacja w Polskim Radiu PiK



Piłka nożna

Betclic 2. Liga:

Świt Szczecin – Olimpia Grudziądz – sobota 17 października, godz. 15:30

Sandecja Nowy Sącz – Zawisza Bydgoszcz – niedziela 18 października, godz. 19:30



Betclic III Liga:

Grom Nowy Staw – Chemik Bydgoszcz – sobota 17 października, godz. 12:00

Elana Toruń – Kotwica Kórnik – sobota 17 października, godz. 13:00

Wda Świecie – Flota Świnoujście – niedziela 18 października, godz. 14:00



IV liga kujawsko-pomorska:

Start Pruszcz – Skrwa Skrwilno – sobota 17 października, godz. 11:00

Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Sparta Brodnica – sobota 17 października, godz. 12:00

Unia Solec Kujawski – Victoria Czernikowo – sobota 17 października, godz. 12:00

Lech Rypin – Noteć Gębice – sobota 17 października, godz. 12:00

Unia Wąbrzeźno – Kujawiak Kowal – sobota 17 października, godz. 15:00

Tłuchowia Tłuchowo – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 17 października, godz. 15:00

Rawys Raciąż – Pomorzanin Toruń – sobota 17 października, godz. 15:00

Pogoń Mogilno – Mustang Ostaszewo – sobota 17 października, godz. 15:30

Łokietek Brześć Kujawski – Cuiavia Inowrocław – niedziela 18 października, godz. 11:00



Hokej

GKS Jastrzębie – KH Energa Toruń – piątek 16 października, godz. 19:00

KH Energa Toruń – Podhale Nowy Targ – niedziela 18 października, godz. 17:00



Hokej na trawie

HK Pomorzanin Toruń – AZS AWF Poznań – sobota 17 października, godz. 18:00

LKS Gąsawa – Stella Gniezno – sobota 17 października, godz. 18:00