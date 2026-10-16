W sobotniej audycji zajrzymy na bydgoską Łuczniczkę, gdzie BKS zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiecki/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
SPORT

Sportowy weekendowy rozkład jazdy – co czeka regionalne zespoły?

W sobotniej audycji zajrzymy na bydgoską Łuczniczkę, gdzie BKS zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiecki/Archiwum/fot. Patryk Głowacki
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Przed nami kolejny sportowy weekend z relacjami na antenie Polskiego Radia PiK. W piątek najwięcej uwagi przyciągną koszykarskie derby regionu – Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń podejmą Enea Łaciate Astorię Bydgoszcz. W sobotniej audycji zajrzymy na bydgoską Łuczniczkę, gdzie BKS zmierzy się z Lechią Tomaszów Mazowiecki. Ciekawie zapowiadają się również wyjazdowe mecze Anwilu Włocławek i Zawiszy Bydgoszcz oraz kolejne spotkania Energi Toruń w koszykówce kobiet i hokeju.

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Koszykówka
PGE Basket Liga:
Arriva Lotto Twarde Pierniki Toruń – Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – piątek 16 października, godz. 18:00 – relacja w Polskim Radiu PiK
Legia Warszawa – Anwil Włocławek – piątek 16 października, godz. 20:15

PGE Basket Liga Kobiet:
MOSiR Bochnia – Energa Toruń – sobota 17 października, godz. 18:00
Artego Bydgoszcz – Polonia Warszawa – niedziela 18 października, godz. 18:00

PZKosz 1. Liga Mężczyzn:
GKS Tychy – KSK Qemetica Noteć Inowrocław – sobota 17 października, godz. 15:00

Siatkówka
TAURON Liga Kobiet:
Metalkas Pałac Bydgoszcz – MKS Kalisz – sobota 17 października, godz. 12:00

TAURON 1. Liga:
BKS Bydgoszcz – Lechia Tomaszów Mazowiecki – sobota 17 października, godz. 17:00 – relacja w Polskim Radiu PiK

Piłka nożna
Betclic 2. Liga:
Świt Szczecin – Olimpia Grudziądz – sobota 17 października, godz. 15:30
Sandecja Nowy Sącz – Zawisza Bydgoszcz – niedziela 18 października, godz. 19:30

Betclic III Liga:
Grom Nowy Staw – Chemik Bydgoszcz – sobota 17 października, godz. 12:00
Elana Toruń – Kotwica Kórnik – sobota 17 października, godz. 13:00
Wda Świecie – Flota Świnoujście – niedziela 18 października, godz. 14:00

IV liga kujawsko-pomorska:
Start Pruszcz – Skrwa Skrwilno – sobota 17 października, godz. 11:00
Wisła Dobrzyń nad Wisłą – Sparta Brodnica – sobota 17 października, godz. 12:00
Unia Solec Kujawski – Victoria Czernikowo – sobota 17 października, godz. 12:00
Lech Rypin – Noteć Gębice – sobota 17 października, godz. 12:00
Unia Wąbrzeźno – Kujawiak Kowal – sobota 17 października, godz. 15:00
Tłuchowia Tłuchowo – Orlęta Aleksandrów Kujawski – sobota 17 października, godz. 15:00
Rawys Raciąż – Pomorzanin Toruń – sobota 17 października, godz. 15:00
Pogoń Mogilno – Mustang Ostaszewo – sobota 17 października, godz. 15:30
Łokietek Brześć Kujawski – Cuiavia Inowrocław – niedziela 18 października, godz. 11:00

Hokej
GKS Jastrzębie – KH Energa Toruń – piątek 16 października, godz. 19:00
KH Energa Toruń – Podhale Nowy Targ – niedziela 18 października, godz. 17:00

Hokej na trawie
HK Pomorzanin Toruń – AZS AWF Poznań – sobota 17 października, godz. 18:00
LKS Gąsawa – Stella Gniezno – sobota 17 października, godz. 18:00

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