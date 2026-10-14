Wda Świecie w końcu wróciła na szlak zwycięstw/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
SPORT

Wda Świecie udanie nadrobiła zaległości. Przekonujące zwycięstwo z rezerwami Lecha Poznań

Wda Świecie w końcu wróciła na szlak zwycięstw/fot. Archiwum/Patryk Głowacki
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Wda Świecie z wygraną w zaległym spotkaniu 10. kolejki Betclic III Ligi. Świecianie pokonali na wyjeździe drugą drużynę Lecha Poznań aż 4:1.

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Podopieczni Szymona Kmiecika ostatnio zaliczyli zły okres. Po dobrym początku przyszła seria trzech porażek, w których zespół stracił aż 9 goli. Środowy mecz wcale nie zapowiadał łatwej przeprawy, gdyż Lech II zgromadził tyle samo punktów (18), rozgrywając o jedno spotkanie mniej. Ponadto Poznaniacy nie przegrali od czterech starć.

Drużyna z naszego regionu bardzo szybko podyktowała warunki gry. W 4. minucie wynik otworzył Szymon Kozłowski, a w 12. minucie rzut karny wykorzystał Dawid Retlewski. Kilka minut po przerwie gospodarze znów sprokurowali karnego. Tym razem „jedenastkę” na trafienie zamienił Kaue Souza. Lech zdołał w 58. minucie zdobyć bramkę, ale ostatnie słowo należało do przyjezdnych, a konkretnie po raz drugi do Kozłowskiego.

Lech II Poznań – Wda Świecie 1:4 (0:2)
Bramki dla Wdy: Kozłowski (4, 79), Retlewski (12 – rzut karny), Souza (51 – rzut karny)

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: wda świeciepiłka nożnaiii ligalech poznań
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