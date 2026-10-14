W Bydgoszczy miejscem spotkania była aula Collegium Medicum UMK. / Fot. Jarosław Wieprzycki
Toruń

Dzień Edukacji Narodowej w cieniu ostatnich wydarzeń. Uroczystości na Kujawach i Pomorzu [zdjęcia]

W Bydgoszczy miejscem spotkania była aula Collegium Medicum UMK. / Fot. Jarosław Wieprzycki
Wielkość czcionkiAa

Uroczystości były okazją do wręczania pracownikom oświaty nagród i wyróżnień.

Dr Jacek Janiszewski: Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko też może być zagrożeniem
Dr Jacek Janiszewski: Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko też może być zagrożeniem
14-latek z Torunia miał grozić atakiem na nauczycielkę i uczniów. Interweniowała policja
Patrole przed kujawsko-pomorskimi szkołami. Wojewoda: Policja to nie firma ochroniarska [Rozmowa Dnia]

W Toruniu nauczyciele i nauczycielki spotkali się w Centrum Kulturalno-Kongresowym Jordanki. W Bydgoszczy miejscem spotkania była aula Collegium Medicum UMK.

- Dzisiejsze święto rożni się od tych z poprzednich lat - powiedział prezydent Torunia Paweł Gulewski. - Jesteśmy w cieniu negatywnych wydarzeń z ostatnich dni. To trudny okres, który rzutuje na pracę nauczycielek i nauczycieli.

- Często w rozmowach z rodzicami słyszymy, że nie wiedzieli, że ich dzieci mają założone jakieś grupy, na których się hejtują - mówi Marzena Szymańska-Kudelska, wicedyrektorka SP nr 15. - Myślę, że to jedno z zadań, które my dorośli musimy odrobić.

Dyrektorzy placówek otrzymali w regionie dodatkowe narzędzia.

- Zostały im przesłane przede wszystkim podstawy zachowania i reagowania na określone sytuacje - mówi Joanna Rek, wicekurator oświaty w Bydgoszczy.

- Jesteśmy w kontakcie z policją i Strażą Miejską, które monitorują całą sytuację. Na szczęście w naszym mieście nie było przypadków, które zagrażałyby naszemu bezpieczeństwu - twierdzi Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy

- Ostatnio na lekcji WF-u, który też prowadzę, dzieci bawiły się, czyli w sposób zabawowy uczyły się, jak zachować się w takich kryzysowych, trudnych warunkach - mówiła Lilianna Malendowicz, nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej w Szkole Podstawowej nr 20 we Włocławku. – Nie były zestresowane - były zaangażowane, były posłuszne, słuchały wszystkich moich propozycji. Spodobały się im te zabawy, a nawet pytały, kiedy odbędą się kolejne zajęcia, kiedy będą się chowały, kryły, żeby umiały zachować się w różnych sytuacjach kryzysowych.

Dzień Edukacji Narodowej odbył się w cieniu wielu wyzwań, w tym sporej liczbie wakatów. W regionie brakuje 500 nauczycieli.

Relacja Michała Zaręby z uroczystości w Toruniu Relacja Jarosława Wieprzyckiego z Bydgoszczy Relacja Radosława Jagieły z Włocławka Relacja Radosława Jagieły z Włocławka
Gdzie: Toruń
TAGI: Dzień Edukacji Narodowejnauczycieleszkoła
Uroczystości we Włocławku/fot. Radosław Jagieła Uroczystości we Włocławku/fot. Radosław Jagieła
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Podwójna wpadka w gminie Żnin. Jeden kierowca pijany, drugi z sądowym zakazem
następna informacja Trwa naprawa pęknięć w betonowym nabrzeżu nad Wisłą w bydgoskim Fordonie

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

Bydgoszcz

Trwa naprawa pęknięć w betonowym nabrzeżu nad Wisłą w bydgoskim Fordonie

Obecnie nie można wchodzić na część betonowych schodów. Nabrzeże jest naprawiane. Planowany koniec zakończenia prac to listopad tego roku.

Monika Siwak TB
2026-10-14, 17:05
Toruń

Dzień Edukacji Narodowej w cieniu ostatnich wydarzeń. Uroczystości na Kujawach i Pomorzu [zdjęcia]

Uroczystości były okazją do wręczania pracownikom oświaty nagród i wyróżnień.

Michał Zaręba Jarosław Wieprzycki Radosław Jagieła TB
2026-10-14, 16:22
Żnin

Podwójna wpadka w gminie Żnin. Jeden kierowca pijany, drugi z sądowym zakazem

Policjanci ze Żnina zatrzymali podczas jednej interwencji dwóch nietrzeźwych kierowców. Mundurowi interweniowali w miejscowości Wola po zgłoszeniu o niezarejestrowanym…

Redakcja KB
2026-10-14, 16:00
Bydgoszcz

Wysoka drabina przy kamienicy. Policja i straż na skrzyżowaniu ul. Gdańskiej i Świętojańskiej

Zgłoszenie o spadających dachówkach postawiło na nogi bydgoskie służby. Chodzi o kilkupiętrową kamienicę u zbiegu ul. Gdańskiej i Świętojańskiej…

Redakcja
2026-10-14, 15:23
Grudziądz

Jest nowy pomysł na uratowanie zadłużonego grudziądzkiego szpitala - dowiedziało się PR PiK

Z naszych informacji wynika, że lecznica ma zostać wpisana na listę szpitali marszałkowskich, co w rozmowie z reporterem PR PiK potwierdził prezydent Gru…

Marcin Doliński TB
2026-10-14, 15:15
Toruń

Znasz tę kobietę? Szuka jej policja. Kierując hulajnogą, doprowadziła do upadku seniorki

Policjanci z komisariatu na toruńskim Rubinkowie ustalili wizerunek kobiety, która potrąciła 78-letnią pieszą, a następnie oddaliła się.

TB
2026-10-14, 11:43
REGION

Dr Jacek Janiszewski: Rodzice nie zdają sobie sprawy, że ich dziecko też może być zagrożeniem

Blisko połowa uczniów nie poszła w miniony piątek do szkoły, mimo że policja w oficjalnych komunikatach zaprzeczala pogłoskom o tzw. „krwawym piątku"…

Agnieszka Marszał TB
2026-10-14, 09:00
Włocławek

Trzeci Wiek - Pierwsza Klasa. Tak seniorzy z Włocławka podbijają uniwersytet

Nieustannie chcą się uczyć i udowadniają, że na drodze do wiedzy na pewno nie stoi metryka. A bonusem jest przyjaźń. Studenci Włocławskiego Uniwersytetu…

Radosław Jagieła KB
2026-10-14, 07:58
Toruń

Proces o unieważnienie referendum w Radzyniu Chełmińskim. Pierwsza rozprawa: ponad 8 godzin

Przed Sądem Okręgowym w Toruniu rozpoczął się proces o unieważnienie referendum z 20 września 2026 roku, w którym odwołano burmistrza Radzynia Chełmińskiego…

Mariusz Luda KB
2026-10-13, 21:30
Chełmno

Poważny wypadek w powiecie chełmińskim. Dwie osoby ranne po zderzeniu aut w Jeleńcu [zdjęcia]

Dwie osoby trafiły do szpitala po wypadku na drodze powiatowej w miejscowości Jeleniec, niedaleko Papowa Biskupiego (powiat chełmiński). Zderzyły się tam…

Jarosław Wieprzycki KB
2026-10-13, 21:05
Bydgoszcz

W trzy sekundy kradną głos? Bydgoscy seniorzy uczą się demaskować cyberoszustów

Starszy człowiek w świecie nowych technologii. Jak wykorzystywać sztuczną inteligencję w codziennym życiu? Jak nie dać oszukać cyberprzestępcom? Wykłady…

Tatiana Adonis KB
2026-10-13, 21:00
Bydgoszcz

W środę w Berlinie konkursowe przesłuchanie audiodokumentu Polskiego Radia PiK [relacja]

Serial o katastrofie promu Jan Heweliusz i spowiedź strażnika obozu w Bośni i Hercegowinie to niektóre utwory prezentowane w czasie kolejnego dnia konkursu…

Michał Słobodzian KB
2026-10-13, 20:19
więcej wiadomości
0:00 0:00