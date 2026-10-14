Nowe posiłki w szkołach nie wszystkim przypadły do gustu. / Fot. Ilustracyjne / Pixaby
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Szkolne menu po zmianach. Sprawdzamy, jak smakuje i czy dzieci wracają z przedszkoli i szkół najedzone

Nowe posiłki w szkołach nie wszystkim przypadły do gustu. / Fot. Ilustracyjne / Pixaby
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Kulinarna rewolucja w szkołach i przedszkolach stała się faktem. Od września w placówkach obowiązują nowe przepisy wprowadzające zasady tzw. diety planetarnej na stołówkach.

Kulinarna rewolucja w przedszkolach i szkołach. Sprawdziliśmy, co myślą o niej dzieci
Kulinarna rewolucja w przedszkolach i szkołach. Sprawdziliśmy, co myślą o niej dzieci
Dieta planetarna zagości w szkolnych i przedszkolnych stołówkach

W menu w ciągu tygodnia musi pojawić się np. minimum jeden posiłek rybny, jeden posiłek w pełni roślinny oraz maksymalnie dwa posiłki mięsne. Oprócz tego mniej cukru, soli i tłuszczu. Co na to rodzice?


- Córka chodziła trzy lata do przedszkola i obiady zawsze jadła. W domu podobnie. Na co dzień je owoce, warzywa... Teraz poszła do szkoły. Nie wiem czy nie była przyzwyczajona do takiej diety, ale nie jadła, więc ją wypisałam - mówi jedna z matek.

- Mam dziecko w szkole podstawowej. Jak jest z jedzeniem obiadów? Średnio. Raz jest dobrze, a raz gorzej - mówi naszej reporterce druga z matek.

- Zmiany polegające na ograniczeniu cukru i soli są jak najbardziej pozytywne - mówi kolejna z naszych rozmówczyń. - Natomiast jeśli chodzi o rośliny strączkowe... Myślę, że to dzieciom po prostu nie smakuje. Nie są do takich rzeczy przyzwyczajone. U córki w przedszklu ciecierzyca jest codziennie.

Zmiany dotyczą też sklepików szkolnych oraz automatów z napojami i żywnością.

Świadomość żywieniowa jest Tematem Tygodnia w Polskim Radiu PiK.

Rodzice o zmianach - materiał Moniki Kaczyńskiej Jak smakują obiady? - materiał Marcina Dolińskiego
TAGI: szkołamenuświadomość żywieniowa
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