Meta usunęła z Facebooka i Instagrama ok. 3,7 mln kont służących do oszustw finansowych

Twórcy stron i profili wyłudzali środki od użytkowników m.in. z USA, Wielkiej Brytanii i Polski - podał we wtorek gigant cyfrowy. Kasowani kont to część operacji prowadzonej z udziałem FBI przeciwko oszustom działającym z Nigerii i Ghany.

Większość oszustw skierowana była skierowana przeciwko osobom w USA i Wielkiej Brytanii i była prowadzona przy użyciu profili podszywających się pod amerykańskich i brytyjskich użytkowników. Przestępcy kierowali swoje działania również m.in. przeciwko użytkownikom w Polsce, Niemczech, Hiszpanii i Turcji.



Przestępcza sieć z siedzibą w Afryce

Meta podała, że usunięcie materiałów z mediów społecznościowych, to element akcji prowadzonej we współpracy z Departamentem Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych, FBI, ze służbami z Ghany i Nigerii oraz partnerami z USA, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Nowej Zelandii i Indii. W akcję zaangażowanych było też 14 firm technologicznych, w tym Google, Microsoft, OpenAI, Coinbase i Starlink.



Celem operacji, prowadzonej od 6 października br., było rozbicie przestępczych sieci oszustw z siedzibą w Afryce Zachodniej, a w jej wyniku aresztowano 28 osób. Jak wskazała Meta, w ramach akcji łączono dane wywiadowcze z różnych platform, jurysdykcji i systemów finansowych, aby uderzyć w sieci przestępcze w wielu punktach łańcucha oszustw.



„Budowali fałszywe relacje romantyczne lub zawodowe"

„Trop prowadzący do ponad 30 centrów oszustw został przekazany organom ścigania. 117 ofiar zostało uratowanych z terenu mieszkalnego w Ghanie, gdzie były one przetrzymywane i zmuszane do pracy przy oszustwach – niedożywione oraz poddawane przemocy fizycznej i psychicznej. Ich oprawcy zostali aresztowani i odpowiedzą za swoje działania przed sądem” - poinformowało biuro prasowe Mety w komunikacie prasowym.



Ze wpisu na blogu Mety wynika, że oszustwa inwestycyjne opierały się na schemacie, w ramach którego przestępcy budowali fałszywe relacje romantyczne lub zawodowe, by następnie nakłonić ofiary do udziału w nieuczciwych przedsięwzięciach inwestycyjnych, w tym dotyczących kryptowalut.



Podszywali się pod policjantów, urzędników państwowych i wojskowych

Rozbite grupy prowadziły też oszustwa związane z ofertami pracy lub zleceniami. W tym schemacie przestępcy proponowali fikcyjne zatrudnienie lub zlecenia online, aby nakłonić ofiary do uiszczenia opłat wstępnych lub przelania pieniędzy.



Cześć przestępców podszywało się pod policjantów, urzędników państwowych i wojskowych. Grupy praktykowały też oszustwa, w ramach których rzekomi sprzedawcy przyjmowali zapłatę za towary lub usługi, które nigdy nie zostały dostarczone.





Akcja była ponadto wymierzona w oszustwa polegające na oferowaniu pomocy w odzyskaniu środków utraconych w wyniku wcześniejszego oszustwa. W tym schemacie ofiary były wabione obietnicą zwrotu pieniędzy w zamian za opłatę wstępną, po czym zostały ponownie oszukane.

” - powiedział, cytowany na blogu Mety, dyrektor FBI Kash Patel.