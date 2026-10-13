Władysław Kosiniak-Kamysz/fot. PAP/Przemysław Piątkowski
KRAJ I ŚWIAT

Szef MON chce wykonania „małego przeglądu strategicznego”. Chodzi o „najważniejsze potrzeby” wojska

Władysław Kosiniak-Kamysz/fot. PAP/Przemysław Piątkowski
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Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował we wtorek, że podczas zaplanowanej tego dnia odprawy z dowódcami wyda m.in. szefowi Sztabu Generalnego WP gen. Wiesławowi Kukule dyspozycję ws. rozpoczęcia „małego przeglądu strategicznego”.

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W poniedziałek podczas pierwszego dnia międzynarodowej konferencji Warsaw Security Forum minister obrony narodowej zapowiedział, że w Polsce w „najbliższym czasie” dokonany zostanie „mały przegląd strategiczny”. – Myślę, że takiego małego przeglądu powinni dokonać nasi sojusznicy we wszystkich państwach – podkreślał Kosiniak-Kamysz.

O to, kiedy miałby ruszyć ten „mały przegląd strategiczny”, szef MON był pytany podczas wtorkowej konferencji prasowej po spotkaniu z unijnym z komisarzem ds. obrony i przestrzeni kosmicznej Andriusem Kubiliusem.

- O 11 rozpoczynam odprawę z dowódcami i na tym spotkaniu dam to zadanie naszym dowódcom, szefowi Sztabu Generalnego (Wojska Polskiego gen. Kukule – PAP), żeby rozpoczęli mały przegląd strategiczny – odpowiedział Kosiniak-Kamysz. Podkreślił, że „natychmiast” po konferencji prasowej wyda odpowiednie dyspozycje, aby proces ten został wdrożony.

Dopytywany, co dokładnie będzie sprawdzane w ramach tego przeglądu, Kosiniak-Kamysz wskazał, że chodzi o „najważniejsze potrzeby”. Zaznaczył przy tym, że „mały przegląd strategiczny” nie jest jedynie podaną przez niego nazwą, lecz jest to formuła stosowana przez MON i Wojsko Polskie.

- Po wypowiedzi, po rekomendacjach gen. Grynkewicha, tych oficjalnych i tych nieoficjalnych, jesteśmy zobowiązani - ja to tak odbieram - do tego, żeby reagować, a nie czekać – podkreślił szef MON. - Niektórzy chcą zamykać oczy i uszy, a my reagujemy – podkreślił.

Wicepremier zwrócił także uwagę na konieczność dokonywania korekt, które pozwolą na zakup uzbrojenia, które jest Polsce najbardziej potrzebne.

W poniedziałek podczas WSF konferencji Warsaw Security Forum dowódca NATO w Europie gen. Alexus Grynkewich przedstawił „strategię zwycięstwa” Sojuszu, mającą zapewnić odstraszanie Rosji oraz zagwarantować, że ewentualny atak na NATO skończy się fiaskiem agresora.

TAGI: mały przegląd strategicznyWładysław Kosiniak-KamyszWojsko PolskieNATO
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