W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink

Szef MSWiA Marcin Kierwiński, zaznaczył, że była to akcja sabotażowa i dywersyjna. Czynności zatrzymania realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską - policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę.

Policja poinformowała, że mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury wynikającej z Europejskiego Nakazu Aresztowania.



- Gdy trafią do Polski, postawione będą im zarzuty sabotażu, dywersji na zlecenie obcego wywiadu - dodał Marcin Kierwiński.







Szef MSWiA przypomniał, że w ubiegłym tygodniu wystawione zostały listy gończe za obydwoma osobami i europejskie nakazy aresztowania.

23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.