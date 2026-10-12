Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (L) oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń (P)/fot. PAP/Paweł Supernak
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W Niemczech zatrzymano dwóch obywateli Turcji podejrzewanych o podpalenie stacji Starlink

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński (L) oraz Komendant Główny Policji gen. insp. Marek Boroń (P)/fot. PAP/Paweł Supernak
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Szef MSWiA Marcin Kierwiński, zaznaczył, że była to akcja sabotażowa i dywersyjna. Czynności zatrzymania realizowały służby niemieckie na podstawie materiałów przygotowanych przez stronę polską - policję, Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego i prokuraturę.

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Policja poinformowała, że mężczyźni oczekują na przekazanie stronie polskiej w ramach procedury wynikającej z Europejskiego Nakazu Aresztowania.

- Gdy trafią do Polski, postawione będą im zarzuty sabotażu, dywersji na zlecenie obcego wywiadu - dodał Marcin Kierwiński.



  • Szef MSWiA przypomniał, że w ubiegłym tygodniu wystawione zostały listy gończe za obydwoma osobami i europejskie nakazy aresztowania.
  • 23 września wieczorem doszło do pożaru naziemnej stacji Starlinków w miejscowości Wola Krobowska w powiecie grójeckim na Mazowszu. Dwa dni później prokurator z mazowieckiego wydziału Prokuratury Krajowej wszczął śledztwo w kierunku aktu sabotażu i przestępstwa o charakterze terrorystycznym na rzecz obcego wywiadu.
  • Operatorem tej stacji jest firma Exatel, to jest państwowy operator telekomunikacyjny, który jest jednym z elementów dostarczających przesył internetowy przez Polskę dla Ukrainy.

TAGI: StarlinkstacjapożarsabotażPolskaTurcjaNiemcyzatrzymanie
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