Jesienne Targi Rzemiosła i Designu w Bydgoszczy. Była ceramika, autorska biżuteria, odzież i dekoracje [zdjęcia]

Własnoręczne wyroby ceramiczne, biżuteria, a nawet bezpłatna strefa warsztatów czekała na chętnych z okazji Jesiennych Targów Rzemiosła i Designu w hali Immobile Łuczniczka w Bydgoszczy.

- U mnie jest ręcznie robiona biżuteria z gliny polimerowej, a także naszyjniki i bransoletki z różnego połączenia kamieni, koralików, co mi wpadnie w rękę - usłyszała nasza reporterka.



- Mamy ręcznie robione świeczki sojowe z drewnianym knotem, który trzaska podczas palenia jak drewno w kominku - dodają kolejni wystawcy.



Można było znaleźć nawet samodzielnie wykonane notesy. - Są wykonywane ze skóry naturalnej, a w środku znajduje się papier z koszulek bawełnianych z recyklingu - dowiedziała się Tatiana Adonis.