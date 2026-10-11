Wyroby prosto od rękodzielników na Wolnym Jarmarku w Toruniu [zdjęcia]

Pieczywo, przetwory, produkty wegetariańskie, ale też biżuterię czy wyroby z drewna. Wszystko można było kupić na Wolnym Jarmarku Toruńskim na Rynku Nowomiejskim. Nie zabrakło też starych wydań książek i miłośników takich perełek.

- Znalazłem tygryski z czasów młodości, czyli książki o historii - usłyszała nasza reporterka od jednego z kupujących.



Nie zabrakło przetworów. - Kupiłam ogórki kiszone oraz w zakwasie. Rewelacja - podzieliła się z Moniką Kaczyńską.



Nie obyło się również bez smakowitości, jak pierogi z kapustą i mięsem gęsim czy krokietów.



Kolejny Wolny Jarmark Toruński odbędzie się 25 października.