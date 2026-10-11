Szedł ulicą z nożem kuchennym, ruszył w kierunku policjanta. Padły strzały, nie żyje 41-latek

41-letni mężczyzna, który z nożem kuchennym szedł ulicą Lwowską w Nowym Sączu, zmarł w szpitalu po postrzeleniu przez policjanta – poinformowała PAP w niedzielę rzeczniczka małopolskiej policji podinsp. Katarzyna Cisło. Wcześniej funkcjonariusze użyli wobec mężczyzny tasera.

- O godz. 10:40 otrzymaliśmy zgłoszenie od przypadkowego przechodnia, który zauważył na ul. Lwowskiej mężczyznę, idącego z nożem kuchennym. Policjanci potwierdzili zgłoszenie i wezwali go do odrzucenia noża, ale nie reagował. Użyli tasera, jednak to również nie przyniosło skutku. Mężczyzna ruszył z nożem w kierunku jednego z funkcjonariuszy, wówczas drugi policjant oddał w jego kierunku strzały – relacjonowała podinsp. Cisło.



Ranny 41-latek został przewieziony do szpitala w Nowym Sączu. Jak przekazała rzeczniczka, mężczyzna zmarł mimo podjętej reanimacji.



Na miejscu zdarzenia zostały wykonane oględziny pod nadzorem prokuratury. Policja zabezpieczyła monitoring z okolicy, by ustalić świadków, którzy mogli widzieć interwencję lub nagrać jej przebieg telefonami. Zabezpieczone zostaną również nagrania z kamer nasobnych policjantów oraz kamery tasera.



- Będziemy też ustalać, czy mężczyzna był pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. Zostanie to zbadane między innymi podczas sekcji zwłok – powiedziała Cisło.



Równolegle policja wszczęła procedury kontrolne, które mają wyjaśnić przebieg interwencji i zasadność użycia broni palnej. - Na razie wszystko wskazuje na to, że broń powinna zostać użyta – zaznaczyła rzeczniczka. Dodała, że policjant oddał kilka strzałów.