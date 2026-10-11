W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis
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W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca. W niebo poszybowało 20 kolorowych modeli

W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis
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Areną powietrznych zmagań był stadion Akademickiego Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej. Nie liczyła się wysokość, a stabilność lotu oraz konstrukcja i projekt.

Znamy Bydgoskie Drzewo Roku 2026. To potężny dąb szypułkowy zwany „Złotym Bronkiem
Znamy Bydgoskie Drzewo Roku 2026. To potężny dąb szypułkowy zwany „Złotym Bronkiem"

- Zaczęło się od jednego latawca na parapece w modelarni MDK nr 5. Wszyscy zachwycili się pomysłem, aby połączyć szybowników, latawce i Jeremiego Przyborę - mówi Hanna Grześkowiak.

- Jeremi Przybora wychowywał się w okolicach Fordonu. W dzieciństwie chodził tutaj puszczać latawce - mówi Agnieszka Mierzwa z Wydziału Sztuk Projektowych Politechniki Bydgoskiej.

Impreza odbyło się w ramach programu Kooperacje Fordon.

Relacja Tatiany Adonis
TAGI: BydgoszczFordonlatawiec
W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis W bydgoskim Fordonie zorganizowano Święto Latawca/fot. Tatiana Adonis
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