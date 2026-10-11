XXVI Dzień Papieski. W całym kraju odbędą się koncerty, pielgrzymki i procesje

W tym roku obchody odbywają się 11 października pod hasłem „Św. Jan Paweł II, uczeń-misjonarz”. W niektórych miastach przesunięto wydarzenia na 12 i 16 października, kiedy minie 48. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża.

Z okazji XXVI Dnia Papieskiego biskupi napisali do wiernych list pasterski Konferencji Episkopatu Polski, w którym zachęcają do wsparcia Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia na stypendia dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin.



Zwrócili uwagę na potrzebę zaangażowania świeckich, którzy „z kompetencją i odwagą powinni promować chrześcijańską wizję człowieka, rodziny, pracy i wspólnoty narodowej”. Dodali, że „nowym kontynentem misyjnym” stał się dziś internet, w tym zwłaszcza media społecznościowe oraz tzw. sztuczna inteligencja.



- Żadna maszyna, choćby potrafiła najmądrzej cytować Biblię i opowiadać o wierze, nie nakarmi ludzkiej duszy i nigdy nie zastąpi człowieka, który z pasją świadczy o Chrystusie – napisali.







Dzień Papieski w Kujawsko-Pomorskiem: festyny i procesje





Z okazji Dnia Papieskiego w wielu miejscach w kraju zaplanowano festyny, pielgrzymki, procesje i wspólne czuwania modlitewne. W Bydgoszczy obchody Dnia Papieskiego rozpoczną się mszą św. o godz. 11.30 w parafii św. Jadwigi Królowej. Następnie odbędzie się przemarsz do Kościoła Rektorskiego Ducha Św., przy którym stanie miasteczko rodzinne.. W programie m.in. spotkanie ze studentami, kremówki, gry i zabawy.





Z kolei w Grudziądzu zaplanowano Marsz Papieski, który wyruszy o godz. 16.30 z dziedzińca parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i przejdzie ulicami: Bydgoską, gen. Pruszyńskiego, gen. Bora-Komorowskiego, rondem rtm. Pileckiego, gen. Hallera, Nauczycielską i Ikara. O godz. 18 odbędzie się msza św. w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, a po niej agapa (poczęstunek) na dziedzińcu.





W niektórych diecezjach uroczystości papieskie odbędą się w innym terminie. Na przykład w sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu od 16 do 22 października przewidziano Dni ze św. Janem Pawłem II.





Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia: zbiórka na stypendia





O Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia będzie można posłuchać w niedzielę (11 października) w Polskim Radiu PiK o godz. 23 w powtórce porannej audycji Ewy Dąbrowskiej „Pierwszy dzień tygodnia".

Obchodom Dnia Papieskiego towarzyszy co roku zbiórka na stypendia dla zdolnej, ale pochodzącej z ubogich rodzin młodzieży. W ubiegłym roku zebrano 1 mln 462 tys. zł. Pozyskane w ramach Dnia Papieskiego pozwalają na utrzymanie programu stypendialnego dla 2 tys. stypendystów, w tym dla 1100 uczniów i 900 studentów.