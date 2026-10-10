Pomorzanin wypuścił zwycięstwo w końcówce. LKS Gąsawa bez punktów w Poznaniu

Nieudana sobota kujawsko-pomorskich drużyn w 5. kolejce Hokej Superligi. Pomorzanin Toruń prowadził z Grunwaldem Poznań 3:1, ale gospodarze doprowadzili do remisu i wygrali karne zagrywki 5:4. LKS Gąsawa przegrał natomiast na wyjeździe z Wartą Poznań 1:2.

Pomorzanin znakomicie rozpoczął spotkanie. Już w 3. minucie gola strzelił Michał Raciniewski, a przed końcem pierwszej kwarty prowadzenie podwyższył Tomasz Bembenek. Po przerwie Grunwald odpowiedział, ale Bembenek trafił po raz drugi i po trzech kwartach Torunianie prowadzili 3:1.



Końcówka należała jednak do gospodarzy. Gracjan Jarzyński zdobył dwie bramki w 54. i 57. minucie, doprowadzając do remisu 3:3. W karnych zagrywkach Grunwald wygrał 5:4.



WKS Grunwald Poznań – HK Pomorzanin Toruń 3:3 (karne zagrywki 5:4)

Gole Pomorzanina: Michał Raciniewski (3), Tomasz Bembenek (11, 40)



Mniej powodów do zadowolenia miał LKS Gąsawa. Po bezbramkowej pierwszej połowie Warta wyszła na prowadzenie dzięki Waldemarowi Ratajowi, który strzelił dwa gole. W 58. minucie Jakub Janicki zdobył bramkę kontaktową z krótkiego rogu, ale na wyrównanie zabrakło już czasu.



Warta Poznań – LKS Gąsawa 2:1

Gol LKS-u: Jakub Janicki (58)