21-latka zaatakowała nożem trzy osoby w szkole dla dorosłych w Warszawie [aktualizacja]

Ranna 17-latka trafiła do szpitala, pozostałe dwie kobiety doznały drobnych obrażeń — poinformował kom. Jacek Wiśniewski, rzecznik prasowy Komendy Stołecznej Policji.

Policja zaznacza, że informacje, którymi obecnie dysponuje, nie pozwalają potwierdzić, że atak ten może mieć związek z „jakimś rodzajem łańcuszka czy sytuacji, o której to w ostatnich 48 godzinach mówiono na terenie całego kraju”.



Według rzecznika, 21-letnia napastniczka, będąca uczennicą szkoły, w której doszło do zdarzenia, zaatakowała nożem 17-latkę. Poszkodowane zostały również inne dwie kobiety w wieku 17 i 24 lat. Poszkodowane nie były uczennicami placówki, przyjechały tam, aby złożyć dokumenty. Do zdarzenia doszło w okolicy sekretariatu szkoły, który był otwarty ze względu na odbywające się w sobotę zajęcia. W odebraniu napastniczce niebezpiecznego narzędzia pomógł pracownik szkoły.



Zaatakowana 17-latka trafiła do szpitala, jej stan nie zagraża życiu. Dwie pozostałe osoby odniosły drobne obrażenia, ich stan nie wymaga hospitalizacji. Jak przekazał rzecznik KSP, kobiety te są obecnie przesłuchiwane.



Napastniczka została zatrzymana i prowadzone są z nią obecnie czynności w praskiej komendzie policji. - Na ten moment nie znamy motywu, jakim kierowała się kobieta — zaznaczył rzecznik KSP.



Dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż napastniczka i poszkodowane się nie znały. Wszystkie kobiety są pochodzenia polskiego.



W sobotę rano (10.10.) policja poinformowała na portalu X, że na terenie całej Polski trwają działania, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.





‼️Blisko 50 tysięcy skontrolowanych placówek i 76 osób zatrzymanych w całym kraju. Na terenie całej Polski trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. Do godziny 06:00 odnotowano 231 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 76 osób. Policjanci pracują nie tylko nad wyjaśnieniem powyższych zdarzeń, ale w dalszym ciągu całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie. — Polska Policja ???????? (@PolskaPolicja) October 10, 2026