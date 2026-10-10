Wypadek w Nowym Smolnie pod Bydgoszczą. Trzy osoby zostały ranne [zdjęcia]

Na odcinku drogi między Łabiszynem a Brzozą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało.
Na odcinku drogi między Łabiszynem a Brzozą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało.
W supermarketach w Bydgoszczy i okolicznych sklepach stanęły specjalne kosze z logo PCK.
Uczestnicy warsztatów w Młodzieżowym Domu Kultury w Inowrocławiu mogą porozmawiać z terapeutami i pedagogami na temat sposobów radzenia sobie ze stresem.
Doposażenie schroniska dla bezdomnych zwierząt, zakup nowoczesnego sprzętu dla toruńskich WOPRowców i stworzenie punktu higieny dla osób w kryzysie bezdomności…
Na odcinku drogi między Łabiszynem a Brzozą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało.
Uczniowie szóstych i siódmych klas mają pomagać w rozmowach z rówieśnikami i w rozwiązywaniu konfliktów. Casting na mediatorów rówieśniczych trwa w bydgoskiej…
Dwóch kierowców z powiatu radziejowskiego zostało zatrzymanych za jazdę pod wpływem alkoholu. Badanie wykazało u nich ponad 1,5 i 1,9 promila alkoholu w organizmie…
Zaburzenia psychiczne dotykają obecnie 8-10 proc. dzieci w wieku przedszkolnym, znacząco utrudniając im codzienne funkcjonowanie. W przeciwieństwie do młodzieży…
Jak radzić sobie z własnym strachem i trudnymi emocjami dzieci? Gdzie dzwonić po pomoc, by mieć pewność, że ona nadejdzie? W Toruniu działa sztab kryzysowy.
Dwie osoby po zderzeniu samochodów w Broniewku potrzebowały pomocy medycznej. Jedna osoba trafiła do szpitala po wypadku w Toruniu.
Do groźnego zdarzenia doszło między węzłami Opławiec i Maksymilianowo, na pasie w stronę Gdańska.
Funkcjonariusze interweniowali w piątek (9 października) ponad 60 razy w związku z rozsyłanymi informacjami o rzekomych atakach na szkoły w regionie. Większość…
W całym regonie samorządy powołują sztaby kryzowe. To odpowiedź na pojawiające się w sieci informacje o rzekomych atakach na placówki. Będą też nadzwyczajne rady…