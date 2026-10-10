Wypadek w Nowym Smolnie pod Bydgoszczą. Trzy osoby zostały ranne [zdjęcia]

Na odcinku drogi między Łabiszynem a Brzozą doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Jedno z aut dachowało.

Przyczyną wypadku była brawura kierowcy BMW. Jadąc zjechał na pobocze i zahaczył o samochód jadący w tym samym kierunku. Jedno z aut dachowało, drugie zjechało do rowu.





Trzy osoby zostały poszkodowane - trafiły do szpitala na badania.



Uczestnicy wypadku byli trzeźwi.