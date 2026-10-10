Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. Dziewięciu z nich odniosło obrażenia/zrzut ekranu X/@halktvcomtr
KRAJ I ŚWIAT

Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. Dziewięciu z nich odniosło obrażenia

Wypadek autokaru z polskimi turystami w Turcji. Dziewięciu z nich odniosło obrażenia/zrzut ekranu X/@halktvcomtr
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Do wypadku, w którym przewożący turystów z Polski autokar zderzył się z innym pojazdem, doszło w piątek w pobliżu Izmiru. Dziewięciu Polaków zostało poszkodowanych, a dwóch obywateli Turcji zginęło.

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Jak informuje dziennik „Hurriyet”, stan rannych określa się jako dobry.

Do wypadku doszło na drodze Aydin–Izmir, na terenie gminy Germencik. Autokar wycieczkowy, wiozący turystów z lotniska w Izmirze, zmierzał w kierunku Aydin, gdy – jak podano – kierowca tureckiego minibusa stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w autokar. W rezultacie oba pojazdy zjechały z drogi i wpadły na teren zalesiony.

W wypadku zginęły dwie osoby podróżujące minibusem, a dziewięciu pasażerów autokaru trafiło do szpitala - przekazały tureckie media. Po otrzymaniu zgłoszenia o wypadku na miejsce skierowano zespoły ratownictwa medycznego, straży pożarnej, służb zarządzania kryzysowego AFAD oraz żandarmerii.

Rzecznik MSZ: Polacy odnieśli lekkie obrażenia

Rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór powiedział PAP w sobotę, że pasażerowie autokaru odnieśli lekkie obrażenia. Siedmioro - dodał - trafiło do szpitala i tego samego dnia go opuściło.

Prokuratura wszczęła dochodzenie w sprawie wypadku.

TAGI: wypadek autokarupolscy turyściTurcjarannizabici
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