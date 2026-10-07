„Co to będzie? Co to będzie?”. Głośne czytanie „Dziadów, cz. II” w SP 47 w Bydgoszczy [zdjęcia]

Szkoła Podstawowa nr 47 w Bydgoszczy włączyła się w obchody Dnia Głośnego Czytania. Na tapet wzięto „Dziady cz. II”. W tej placówce akcja czytelnicza odbyła się pod nazwą „Co to będzie? Co to będzie! Co to będzie...”.

Kwestie Guślarza, Aniołka czy też Chóru czytali nauczyciele oraz uczniowie SP 47. Z kolei reporter Polskiego Radia PiK Bartosz Nawrocki wcielił się w rolę Widma Złego Pana.



- Celem spotkania czytelniczego jest popularyzacja „Dziadów” - mówi Renata Kubińska, bibliotekarka oraz inicjatorka akcji.



Z kolei nauczycielka Alicja Baumgart podkreśla, jak ważna jest pamięć o historii języka polskiego. - Młodzież w dobie internetu o tym zapomina. Dodajmy, że „Dziady” miały dużą wartość w czasach, kiedy nie dominowała jeszcze nasza religia - informuje.