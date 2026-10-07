Mural stworzyli i zaprojektowali uczniowie z Torunia. /fot. Michał Zaręba
Toruń

Toruńscy uczniowie zaprojektowali mural na ścianie szkoły. Tak postrzegają dzielnicę Podgórz

Mural stworzyli i zaprojektowali uczniowie z Torunia. /fot. Michał Zaręba
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Co ma wspólnego kolej, szczupak i dąb Bartek? Wszystkie te rzeczy są elementem toruńskiego Podgórza i można zobaczyć je na ścianie Szkoły Podstawowej nr 15.

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Autorami muralu, który uroczyście odsłonięto, nie są zawodowi artyści, a uczniowie.

- Bardzo mi się podobało robienie tego godła. Integrowaliśmy się razem - mówi Marika. - Ta praca na pewno była dla nas bardzo fajna. Mogliśmy dzięki temu dużo się nauczyć, odwiedzić nasze miejsce, w którym mieszkamy. Było to bardzo edukacyjne i na pewno to długo zostanie z nami. Ja pamiętam, że na pewno robiłam z wraz z moim kolegą tego szczupaka - dodaje Maja.

- Sam projekt grafiki powstał w murach szkolnych, a nie za biurkiem urzędniczym, albo w pracowni artystycznej. Pokazali nam, czym jest dla nich Podgórze. Parę elementów jest dosyć zaskakujących. Musiałam sama rozszyfrować, co autorzy mieli na myśli, ale jak odkryłam, o co chodziło, to byłam bardzo mile zaskoczona. Widać, że ten research, który przeprowadzili, był bardzo dobrze zorganizowany. Całość na elewację przyniosła Magda Lipowiec z Andrzejem Po prostu. Tym bardziej, że elewacja jest taka dosyć specyficzna i na wysokości mocno jest ten mural - podkreśla Justyna Kacprzak z Fundacji Kapsuła.

Wydarzeniu towarzyszył spacer po miejscach przedstawionych na muralu. Prace przegotowane przez uczniów postawną też na toruńskiej Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Projekt został dofinansowany z pieniędzy unijnych.

Relacja Michała Zaręby
Gdzie: Toruń
TAGI: muralszkołatoruńszkoła podstawowa nr 15podgórzeuczniowieprojekt
Mural stworzyli i zaprojektowali uczniowie z Torunia. /fot. Michał Zaręba
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