Toruńscy uczniowie zaprojektowali mural na ścianie szkoły. Tak postrzegają dzielnicę Podgórz

Co ma wspólnego kolej, szczupak i dąb Bartek? Wszystkie te rzeczy są elementem toruńskiego Podgórza i można zobaczyć je na ścianie Szkoły Podstawowej nr 15.
- Sam projekt grafiki powstał w murach szkolnych, a nie za biurkiem urzędniczym, albo w pracowni artystycznej. Pokazali nam, czym jest dla nich Podgórze. Parę elementów jest dosyć zaskakujących. Musiałam sama rozszyfrować, co autorzy mieli na myśli, ale jak odkryłam, o co chodziło, to byłam bardzo mile zaskoczona. Widać, że ten research, który przeprowadzili, był bardzo dobrze zorganizowany. Całość na elewację przyniosła Magda Lipowiec z Andrzejem Po prostu. Tym bardziej, że elewacja jest taka dosyć specyficzna i na wysokości mocno jest ten mural - podkreśla Justyna Kacprzak z Fundacji Kapsuła.
Wydarzeniu towarzyszył spacer po miejscach przedstawionych na muralu. Prace przegotowane przez uczniów postawną też na toruńskiej Starówce i Bydgoskim Przedmieściu. Projekt został dofinansowany z pieniędzy unijnych.