„Zmyślasz sobie...”, „Jesteś leniwy”. Osoby z depresją nie zawsze są rozumiane. Jak im pomóc?

„Głupoty gadasz”, „Idź pobiegaj, przewietrz się”, „Kiedyś takich problemów nie było” - brzmi znajomo? Takie lekceważące problem frazy słyszą m.in. osoby młode, zmagające się z depresją. Z czego to wynika? W jaki, właściwy sposób powinniśmy pomóc osobie w kryzysie zdrowia psychicznego?

Choć wzrasta świadomość o depresji, to nie każdy ją rozumie. Często osoby zmagające się z tą chorobą słyszą, że sobie ją zmyślają lub rzekomo są leniwe. Nie brakuje też bezskutecznych porad, jak „Idź pobiegaj" lub stwierdzeń typu „Kiedyś tak nie było".





- Nawet powiedzenie, czy sformułowania takie jak „Inni mają gorzej" może spowodować, że po prostu człowiek poczuje się zawstydzony, że okazał jakąś swoją słabość albo to, że sobie z czymś nie radzi. To spowoduje, że on więcej o taką pomoc nie będzie prosił albo nie będzie dzielił się tymi trudnymi sytuacjami, a to zamyka drogę do pomocy takiej osobie. Więc takie sformułowania są bardzo blokujące - podkreśla dr Kamila Komorowska z wydziału psychologii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.





Specjalistka wskazuje, że takie podejście wynika między innymi z braku chęci zajmowania się cudzymi problemami lub uznania, że „nie wypada o tym mówić". Warto jednak porozmawiać z drugim człowiekiem.





- Nawet warto uczciwie powiedzieć, „Może nie rozumiem, w jakiej jesteś sytuacji, ale bardzo chcę ciebie wysłuchać". Albo zaproponowanie, na przykład „Powiedz, co chciałbyś, żebym zrobił w takiej sytuacji", albo „Powiedz, jakiej pomocy potrzebujesz" . To stwarza przestrzeń do tego, że pokazujemy temu drugiemu człowiekowi, że chcemy go wysłuchać, że jesteśmy uważni, ale przede wszystkim, że widzimy, że dzieje się z nim coś złego - dodaje dr Kamila Komorowska.



