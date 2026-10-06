Nie żyje Jacek Ziober. Były reprezentant Polski i piłkarz ŁKS miał 60 lat

W wieku 60 lat zmarł Jacek Ziober, jeden z czołowych polskich piłkarzy przełomu lat 80. i 90. W reprezentacji Polski rozegrał 46 spotkań i zdobył osiem bramek. Informację o jego śmierci przekazał kustosz tradycji ŁKS Łódź Jacek Bogusiak.

Ziober był wychowankiem ŁKS-u, w którego barwach zadebiutował w najwyższej klasie rozgrywkowej jeszcze przed ukończeniem 17 lat. W łódzkim klubie spędził osiem sezonów, rozgrywając ponad 200 ligowych spotkań.



W 1990 roku został wybrany Piłkarzem Roku w plebiscycie tygodnika „Piłka Nożna”. W tym samym okresie należał do podstawowych zawodników reprezentacji Polski. W kadrze występował w latach 1988–1993.



Po odejściu z ŁKS-u grał we francuskim Montpellier HSC, z którym zdobył Puchar Ligi Francuskiej, a następnie w hiszpańskiej Osasunie. Po powrocie do Polski reprezentował Amikę Wronki, a pod koniec kariery występował również w amerykańskim Tampa Bay Mutiny.

Po zakończeniu gry zajmował się m.in. pracą trenerską. Prowadził reprezentację Polski w piłce plażowej, pracował także w klubach niższych lig i występował w roli eksperta piłkarskiego.