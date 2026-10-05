Liga Narodów: Polska zakończyła zgrupowanie porażką. Bośnia wygrała po rzucie karnym w końcówce

Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0:1.

Polacy wyszli na boisko w niemal identycznym składzie jak w ostatnim spotkaniu z Rumunią. Jedyna zmiana dotyczyła oczywiście Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za kartki. Jego miejsce zajął Mateusz Żukowski.





Prawie całą pierwsza połowa nie dostarczyła wielkich emocji. Bośniacy zaczęli z animuszem, ale szybko gra się wyrównała. Żadna ze stron nie potrafiła realnie zagrozić zdobyciem bramki. I jednym, i drugim brakowało precyzji w kluczowych momentach akcji.





Tuż przed przerwą Polacy zmienili obraz pojedynku. Dobry strzał oddał Wiktor Nowak, później Sebastian Szymański bezskutecznie uderzył na bramkę, którą murowało kilku rywali, praktycznie zastępując bramkarza.





Przez chwilę wydawało się, że polski zespół bardzo źle wejdzie w drugą połowę. W 48. minucie gospodarze strzelili gola, lecz sędzia na szczęście odgwizdał spalonego.





Po kolejnym spokojnym fragmencie podopieczni Jana Urbana podkręcili tempo w okolicach 70. minuty. Starali się zbudować akcje z dużą liczbą podań, doszło do kilku prób z dystansu, choć dalekich od celu.





Solidna postawa została zaprzepaszczona po 80. minucie. Rzut karny sprokurował Jan Bednarek, stanowczo za długo przytrzymując rywala. W 84. minucie do jedenastki podszedł Ivan Basić, pokonując Marcina Bułkę. W końcówce polscy piłkarze nie byli blisko doprowadzenia do remisu.





Bośnia i Hercegowina – Polska 1:0 (0:0)

Bramka: Ivan Basić (84 – rzut karny)





Polska: Marcin Bułka – Matty Cash (63. Norbert Wojtuszek), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski – Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak (89. Kacper Urbański), Nicola Zalewski – Karol Świderski (63. Marcel Reguła), Mateusz Żukowski (89. Oskar Pietuszewski)





Tabela grupy 4 po czterech kolejkach:





1. Szwecja – 10 punktów

2. Bośnia i Hercegowina – 8 punktów

3. Polska – 4 punkty

4. Rumunia – 0 punktów

