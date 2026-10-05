Polacy długo utrzymywali bezbramkowy remis, ale finalnie ulegli rywalom/fot. PAP/Leszek Szymański
SPORT

Liga Narodów: Polska zakończyła zgrupowanie porażką. Bośnia wygrała po rzucie karnym w końcówce

Wielkość czcionkiAa

Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0:1.

Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek
Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek
Liga Narodów: Polacy rozgromili Rumunię w drugiej połowie! Robert Lewandowski z hat-trickiem
Liga Narodów: Polska przegrała ze Szwecją. Udany jedynie ostatni fragment pierwszej połowy
Liga Narodów: Polacy z remisem na start rywalizacji. Dobra gra z Bośnią tylko fragmentami

Polacy wyszli na boisko w niemal identycznym składzie jak w ostatnim spotkaniu z Rumunią. Jedyna zmiana dotyczyła oczywiście Roberta Lewandowskiego, który pauzuje za kartki. Jego miejsce zajął Mateusz Żukowski.

Prawie całą pierwsza połowa nie dostarczyła wielkich emocji. Bośniacy zaczęli z animuszem, ale szybko gra się wyrównała. Żadna ze stron nie potrafiła realnie zagrozić zdobyciem bramki. I jednym, i drugim brakowało precyzji w kluczowych momentach akcji.

Tuż przed przerwą Polacy zmienili obraz pojedynku. Dobry strzał oddał Wiktor Nowak, później Sebastian Szymański bezskutecznie uderzył na bramkę, którą murowało kilku rywali, praktycznie zastępując bramkarza.

Przez chwilę wydawało się, że polski zespół bardzo źle wejdzie w drugą połowę. W 48. minucie gospodarze strzelili gola, lecz sędzia na szczęście odgwizdał spalonego.

Po kolejnym spokojnym fragmencie podopieczni Jana Urbana podkręcili tempo w okolicach 70. minuty. Starali się zbudować akcje z dużą liczbą podań, doszło do kilku prób z dystansu, choć dalekich od celu.

Solidna postawa została zaprzepaszczona po 80. minucie. Rzut karny sprokurował Jan Bednarek, stanowczo za długo przytrzymując rywala. W 84. minucie do jedenastki podszedł Ivan Basić, pokonując Marcina Bułkę. W końcówce polscy piłkarze nie byli blisko doprowadzenia do remisu.

Bośnia i Hercegowina – Polska 1:0 (0:0)
Bramka: Ivan Basić (84 – rzut karny)

Polska: Marcin Bułka – Matty Cash (63. Norbert Wojtuszek), Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Przemysław Frankowski – Sebastian Szymański, Piotr Zieliński, Wiktor Nowak (89. Kacper Urbański), Nicola Zalewski – Karol Świderski (63. Marcel Reguła), Mateusz Żukowski (89. Oskar Pietuszewski)

Tabela grupy 4 po czterech kolejkach:

1. Szwecja – 10 punktów
2. Bośnia i Hercegowina – 8 punktów
3. Polska – 4 punkty
4. Rumunia – 0 punktów

Dyscyplina: piłka nożna
TAGI: polskabośnia i hercegowinaliga narodówpiłka nożna
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Anwil Włocławek zaczął zmagania w lidze od wygranej. Wyszarpane zwycięstwo z Górnikiem w dogrywce

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

SPORT

Liga Narodów: Polska zakończyła zgrupowanie porażką. Bośnia wygrała po rzucie karnym w końcówce

Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną…

PG
2026-10-05, 23:03
SPORT

Anwil Włocławek zaczął zmagania w lidze od wygranej. Wyszarpane zwycięstwo z Górnikiem w dogrywce

Anwil Włocławek udanie rozpoczął rywalizację w nowym sezonie PGE Basket Ligi. W ostatnim spotkaniu 1. kolejki Włocławianie triumfowali we własnej hali…

PG
2026-10-05, 21:58
SPORT

Srebro mistrzostw Europy dla Zawiszy Bydgoszcz. Jakub Werys na podium w Atenach

W Atenach trwają mistrzostwa Europy w strzelectwie. Swój udział w imprezie zaakcentowali polscy zawodnicy, zdobywając złoto i srebro. W drugim medalu udział…

PAP PG
2026-10-05, 07:50
Bydgoszcz

Derby dla Olimpii. Zawisza obudził się po przerwie, ale nie odrobił dwóch bramek

Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi. Goście strzelili dwa gole w pierwszej połowie. Po przerwie Zawisza odpowiedział…

WS
2026-10-04, 23:15
Bydgoszcz

Pierwsze zwycięstwo BKS-u w sezonie. Bydgoszczanie pewnie pokonali Avię Sędziszów

BKS Bydgoszcz odniósł pierwsze zwycięstwo w sezonie TAURON 1. Ligi. W 4. kolejce Bydgoszczanie pokonali u siebie siatkarzy Avii Sędziszów Małopolski 3:0…

WS
2026-10-04, 22:36
SPORT

Pres Grupa Deweloperska Toruń obroniła we Wrocławiu mistrzostwo Polski!

Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń po raz drugi z rzędu najlepsi w PGE Ekstralidze. Torunianie wygrali rewanżowy finał z BETARD Spartą Wrocław 46:44…

Polska Agencja Prasowa WS Mariusz Luda Patryk Głowacki MG TB
2026-10-04, 20:42
Toruń

Toruńska strefa kibica pękała w szwach. Tak kibicowano „Aniołom” w Arenie Toruń [zdjęcia]

Toruń i Dolny Śląsk odliczają minuty do pierwszego biegu rewanżowego starcia o złoto Drużynowych Mistrzostw Polski we Wrocławiu. W toruńskiej strefie…

Mariusz Luda MG
2026-10-04, 19:10
SPORT

Pierwsza porażka KH Energi Toruń. GKS Katowice rozbił Stalowe Pierniki na Tor-Torze

KH Energa Toruń straciła miano niepokonanej w TAURON Hokej Lidze. W 7. kolejce Stalowe Pierniki przegrały u siebie z GKS-em Katowice aż 0:7. Goście od początku…

WS
2026-10-04, 18:58
SPORT

Noteć była o krok od odwrócenia meczu. Pierwsza porażka Inowrocławian w sezonie

KSK Qemetica Noteć Inowrocław poniosła pierwszą porażkę w sezonie PZKosz 1 Ligi Mężczyzn. W meczu 3. kolejki Kujawiacy przegrali na wyjeździe z Polonią…

WS
2026-10-04, 17:57
SPORT

IV liga: Festiwal goli w Tłuchowie i Solcu. Pogoń straciła punkty [wyniki 10. kolejki]

Unia Solec Kujawski utrzymała prowadzenie po 10. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej. Lider rozbił Noteć Gębice 6:2 i ma już 27 punktów. Równie efektownie…

WS
2026-10-04, 16:15
Toruń

PRES Toruń w „jaskini lwa". Przed finałem PGE Ekstraligi rozmawiamy z Janem Ząbikiem

Czy Apator obroni przewagę i sięgnie po szóste złoto w historii? Choć Pres Grupa Deweloperska Toruń ma potężną zaliczkę z pierwszego meczu, ikona „Aniołów”…

Mariusz Luda JW
2026-10-04, 13:01
SPORT

Maksymilian Pawełczak wygrał Zlatą Stuhę! Bydgoszczanin najlepszy w Pardubicach

17-letni wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał 52. edycję Zlatej Stuhy w Pardubicach. Pawełczak, który przed rokiem był drugi, tym razem triumfował…

WS
2026-10-04, 09:14
więcej wiadomości
0:00 0:00