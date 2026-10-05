Liga Narodów: Polska zakończyła zgrupowanie porażką. Bośnia wygrała po rzucie karnym w końcówce

Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0:1.
Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną 0:1.
Reprezentacja Polski z przegraną w swoim czwartym meczu w grupie czwartej dywizji B Ligi Narodów. „Biało-czerwoni” ulegli na wyjeździe z Bośnią i Hercegowiną…
Anwil Włocławek udanie rozpoczął rywalizację w nowym sezonie PGE Basket Ligi. W ostatnim spotkaniu 1. kolejki Włocławianie triumfowali we własnej hali…
W Atenach trwają mistrzostwa Europy w strzelectwie. Swój udział w imprezie zaakcentowali polscy zawodnicy, zdobywając złoto i srebro. W drugim medalu udział…
Olimpia Grudziądz wygrała w Bydgoszczy z Zawiszą 2:1 w derbach Betclic 2. Ligi. Goście strzelili dwa gole w pierwszej połowie. Po przerwie Zawisza odpowiedział…
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Żużlowcy PRES Grupy Deweloperskiej Toruń po raz drugi z rzędu najlepsi w PGE Ekstralidze. Torunianie wygrali rewanżowy finał z BETARD Spartą Wrocław 46:44…
Toruń i Dolny Śląsk odliczają minuty do pierwszego biegu rewanżowego starcia o złoto Drużynowych Mistrzostw Polski we Wrocławiu. W toruńskiej strefie…
KH Energa Toruń straciła miano niepokonanej w TAURON Hokej Lidze. W 7. kolejce Stalowe Pierniki przegrały u siebie z GKS-em Katowice aż 0:7. Goście od początku…
KSK Qemetica Noteć Inowrocław poniosła pierwszą porażkę w sezonie PZKosz 1 Ligi Mężczyzn. W meczu 3. kolejki Kujawiacy przegrali na wyjeździe z Polonią…
Unia Solec Kujawski utrzymała prowadzenie po 10. kolejce IV ligi kujawsko-pomorskiej. Lider rozbił Noteć Gębice 6:2 i ma już 27 punktów. Równie efektownie…
Czy Apator obroni przewagę i sięgnie po szóste złoto w historii? Choć Pres Grupa Deweloperska Toruń ma potężną zaliczkę z pierwszego meczu, ikona „Aniołów”…
17-letni wychowanek Abramczyk Polonii Bydgoszcz wygrał 52. edycję Zlatej Stuhy w Pardubicach. Pawełczak, który przed rokiem był drugi, tym razem triumfował…