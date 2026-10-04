Początek 8. Bydgoskiej Sceny Barokowej już w niedzielę, 4 października. /zdj. organizatora
Bydgoszcz

8. Bydgoska Scena Barokowa zapowiada się obiecująco. Zacznie się od wyjątkowego prologu

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Pięć koncertów w różnych miejscach i w najlepszym wykonaniu - tak zapowiada się 8. Bydgoska Scena Barokowa. Już w niedzielę o godzinie 16.00 prolog w kościele pw. Piotra i Pawła przy Placu Wolności.

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Ósma Bydgoska Scena Barokowa właściwie „nadchodzi", bo pierwsze dźwięki w ramach tego festiwalu usłyszymy 4 października. Nasza reporterka Magda Jasińska rozmawiała z Dorotą Zimną i Sławomirem Drustem, którzy wszystko wiedzą o festiwalu.

- W tym roku prolog również jest wyjątkowy, bo po raz pierwszy w miejscu, w którym jeszcze nie byliśmy. Czyli w kościele świętego Piotra i Pawła w Bydgoszczy przy Placu Wolności i bardzo się cieszymy tą współpracą. Mamy nadzieję, że pozostałe i różne inne koncerty, nie tylko w ramach naszego festiwalu będą się tam odbywać. Prolog jest wyjątkowy z tego względu, że zabrzmi w całości opracowanie Stabat Mater Piotra Komorowskiego w opracowaniu właśnie na głos, chór żeński i zespół instrumentów historycznych. To dzieło było już wykonane przez Capella Bydgostiensis, natomiast w takim wydaniu, czyli na instrumentach historycznych w całości zabrzmi po raz pierwszy - zapowiada Sławomir Drust.

- Ten rok jest trochę skomplikowany pod względem dat, ponieważ wszystko jest zależne od dostępności naszych wyjątkowych artystów. Więc zaczynamy tydzień po tygodniu od 4 października. Potem będzie mała przerwa na drugą połowę listopada, więc można świętować i nie przejmować się naszymi koncertami i potem wracamy w listopadzie jeszcze z dwoma koncertami 8 i 15 listopada - wskazuje Dorota Zimna.

Tegoroczna Bydgoska Scena Barokowa charakteryzować się będzie wyjątkowymi, bardzo osobistymi wydarzeniami.

- W sensie programy artystyczne, które są w jakiś sposób efektem takiej takiej działalności poszczególnych artystów, którzy przez lata różne rzeczy badają, kolekcjonują, zbierają. Pierwszym koncertem będzie Five o'clock Baroque poświęcony muzyce angielskiej, więc nie może być inaczej, niż koncert o godzinie 17:00. Także o 17:00 zapraszamy do sali organowej Akademii Muzycznej. Będzie można posłuchać - wyjaśnia Sławomir Drust.

Przypomnijmy, wstęp na niedzielny Prolog Bydgoskiej Sceny Barokowej bezpłatny. Całą rozmowę Magdy Jasińskiej można posłuchać poniżej.

Rozmowa Magdy Jasińskiej z Dorotą Zimną i Sławomirem Drustem
Gdzie: Bydgoszcz
TAGI: bydgoska scena barokowamuzykakoncertkościółbydgoszczplac wolnościprolog
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