Nie żyje aktor i pieśniarz Przemysław Branny. Był związany z Krakowem, miał 55 lat

Odszedł Przemysław Branny, który od ponad 30 lat związany był z krakowskim Teatrem Bagatela. Wiadomość o jego śmierci przekazał w sobotę urząd miasta, powołując się na informacje teatru.

Aktor na scenie Bagateli stworzył 42 role. Występował także w Teatrze Ludowym i Gliwickim Teatrze Muzycznym, m.in. w „Sztukmistrzu z Lublina”, „Skrzypku na dachu” i „Śmierci pięknych saren”. W filmie zagrał m.in. w „Śmierci jak kromka chleba” w reżyserii Kazimierza Kutza.



Przemysław Branny był również cenionym wokalistą. Od 1992 r. współpracował z krakowskim kabaretem Loch Camelot, występował w koncertach muzycznych i programach telewizyjnych, a także był solistą oratoriów Piotra Rubika i Zbigniewa Książka, m.in. „Tu Es Petrus” i „Psałterza Wrześniowego”.



W 2024 r. Przemysław Branny obchodził 30-lecie pracy artystycznej. Z tej okazji na scenie Teatru Bagatela wystąpił w „Śmierci pięknych saren” w reżyserii Jana Szurmieja.



Przemysław Branny urodził się w 1970 r. w Czeskim Cieszynie. Już jako dziecko występował na Scenie Polskiej tamtejszego teatru. W 1993 r. ukończył krakowską Państwową Wyższą Szkołę Teatralną, gdzie studiował m.in. pod kierunkiem Krystiana Lupy i Jerzego Stuhra. Pod koniec studiów zadebiutował w „Placu Merkurego” w reżyserii Mieczysławy Stebnickiej w Teatrze STU, a później na stałe związał się z Teatrem Bagatela.