IMGW ostrzega przed gęstą mgłą w dziewięciu województwach

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie I stopnia przed gęstą mgłą dla dziewięciu województw. Zacznie obowiązywać w sobotę o godz. 22 i potrwa do godz. 10 w niedzielę.

Alert I stopnia przed gęstą mgłą został wydany dla całych obszarów woj.: pomorskiego, zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i lubuskiego oraz dla przeważającego obszaru woj. wielkopolskiego. Ostrzeżenie obowiązuje także na części woj.: mazowieckiego, podlaskiego i dolnośląskiego.



Na obszarze objętym ostrzeżeniem prognozowana jest gęsta mgła ograniczająca widzialność do 200 m i utrzymująca się przynajmniej osiem godzin.



Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.