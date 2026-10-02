Blisko 200 osób w Rosji trafiło do szpitali z podejrzeniem dżumy/fot. Pixabay/ilustracyjna
KRAJ I ŚWIAT

Blisko 200 osób w Rosji trafiło do szpitali z podejrzeniem dżumy. Na tę chorobę zmarła młoda kobieta

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Prawie 200 osób trafiło do szpitali w obwodzie irkuckim, na wschodzie Syberii, z podejrzeniem dżumy - podał w piątek rosyjski niezależny portal Moscow Times. 189 osób, u których stwierdzono symptomy choroby, mieli prawdopodobnie kontakt z młodą kobietą, zmarłą na dżumę.

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Wszystkie osoby z podejrzeniem dżumy trafiły do szpitali, a 12 spośród nich wysłano na obserwację do placówki wyspecjalizowanej w leczeniu tej choroby. Władze starają się ponadto zidentyfikować ludzi, którzy mieli kontakt z zakażonymi.

Zmarła na dżumę to 27-letnia kobieta, pracowniczka instytutu leczenia dżumy. Media podają dwie wersje wydarzeń, które miały doprowadzić do jej zakażenia: mógł to być kontakt ze stłuczona probówką zawierającą bakterie z materiałów do diagnozy lub zakażenie podczas podróży do Buriacji, gdzie na granicy z Mongolią wykryto ognisko dżumy.

Gubernator obwodu irkuckiego Igor Kobziew zwołał nadzwyczajne posiedzenie komisji sanitarnej i antyepidemicznej.

Dżuma to ostra choroba zakaźna. Jej główne formy to odmiana dymienicza, płucna i septyczna. Ostatni odnotowany przypadek dżumy w Rosji miał miejsce w 2016 roku w Kraju Ałtajskim.

Ogniska tej choroby utrzymują się w Mongolii. W 2023 roku zidentyfikowano 137 takich ognisk w 17 regionach kraju, w tym w rejonach blisko granicy z Rosją.

TAGI: dżumaRosjaSyberianie żyje kobietaszpital
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