Kolejny dąb dla zasłużonych pojawił się przy Alei Ossolińskich w Bydgoszczy [zdjęcia]

Z okazji 75-lecia bydgoskiej Palestry, czyli jubileuszu Kujawsko-Pomorskiej Izby Adwokackiej, przy Alei Ossolińskich w Bydgoszczy pojawił się kolejny dąb. Uroczystość była między innymi okazją do przypomnienia historii wykraczającej poza 75-lecie palestry.

- 20 stycznia 1920 roku, kiedy wojska powstańcze wkroczyły do Bydgoszczy, na czele 6 Pułku Strzelców Wielkopolskich stał mecenas Bernard Śliwiński, późniejszy prezydent Bydgoszczy. Przejęcie władzy z rąk niemieckich nastąpiło przy udziale mecenasa Melchiora Wierzbickiego - przypomniał mecenas Michał Bukowiński - dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy.



- Oznaczenie tego dębu jest wyrazem wdzięczności i szacunku dla wszystkich adwokatów, pracujących szczególnie w Bydgoszczy, ale również i dla całego zawodu adwokatów - dodała Iwona Waszkiewicz, zastępca prezydenta Bydgoszczy.