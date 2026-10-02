Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach. Takie obowiązują 3, 4 i 5 października

W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł.

Za litr benzyny 98 mamy w tym czasie płacić maksymalnie 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł - wynika z aktualnego obwieszczenia ministra energii.



Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek (5 października) i określi ceny na wtorek (6 października).



Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejny element rządowego pakietu CPN, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej w czwartek (1 października) przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.



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