Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejny element rządowego pakietu CPN/Fot. ilustracyjne/pixabay.com
BIZNES

Znamy maksymalne ceny paliw na stacjach. Takie obowiązują 3, 4 i 5 października

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W weekend oraz w poniedziałek litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,73 zł.

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Za litr benzyny 98 mamy w tym czasie płacić maksymalnie 7,59 zł, a oleju napędowego 7,88 zł - wynika z aktualnego obwieszczenia ministra energii.

Następne obwieszczenie Ministra Energii ws. maksymalnych cen paliw zostanie opublikowane w poniedziałek (5 października) i określi ceny na wtorek (6 października).

Obwieszczenie o maksymalnych cenach paliw stanowi kolejny element rządowego pakietu CPN, którego celem jest ograniczenie wzrostu cen na stacjach i obniżenie kosztów tankowania dla kierowców. Mechanizm został uruchomiony po wejściu w życie ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków przedsiębiorstw paliwowych, podpisanej w czwartek (1 października) przez prezydenta Karola Nawrockiego i opublikowanej tego samego dnia w Dzienniku Ustaw. Prezydent skierował jednocześnie ustawę o nadzwyczajnych zyskach do Trybunału Konstytucyjnego w trybie kontroli następczej.

Więcej o tym pisaliśmy tutaj.

TAGI: ceny paliwCPNKarol Nawrockimaksymalne ceny paliw
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