Prezydent Karol Nawrocki/fot. Marcin Bielecki, PAP
KRAJ I ŚWIAT

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

Wielkość czcionkiAa

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę cen paliw.

Politycy PiS z Włocławka z apelem do rządu. Chodzi o wysokie ceny paliw
Politycy PiS z Włocławka z apelem do rządu. Chodzi o wysokie ceny paliw
Zatankowali w Radzyniu Chełmińskim za prawie 2 tysiące złotych i... uciekli. Sprawcy w rękach policji
Przegrzane silniki i spalone sprzęgła. Tak autostradowe korki niszczą auto i drenują portfel

W czwartek wieczorem prezydent wygłosił orędzie telewizyjne, w którym odniósł się do kwestii rekordowych cen paliw na stacjach benzynowych. Jak mówił, z wysokimi cenami i rosnącymi kosztami życia zmagają się obecnie m.in. rolnicy, rodziny czy firmy transportowe.

Jego zdaniem, rządzący zarabiają na marżach i podatkach od sprzedaży paliw i liczą na weto do ustawy dotyczącej nadmiarowych zysków koncernów paliwowych, co ma pozwolić im na utrzymanie zysków. - Nie pozwolę rządowi dłużej odsuwać od siebie odpowiedzialności za tę trudną sytuację. Podpisałem ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych i zakończę proces ustawiania Polaków w roli politycznych zakładników. To rząd ponosi pełną odpowiedzialność za ceny paliw - oświadczył prezydent.

Jak mówił, w „imieniu Polaków stawia również konkretne oczekiwania”. - Obniżki na stacjach mają nastąpić od razu i powinny doprowadzić ceny paliw do poziomu obiecanego Polakom w kampanii wyborczej - powiedział Karol Nawrocki.

TAGI: ceny paliwprezydent Karol Nawrockiobniżenie cen paliw
Udostępnij znajomym
Wielkość czcionkiAa
poprzednia informacja Grypa, COVID-19, wirus RSV. Główny Inspektor Sanitarny: Sezon infekcyjny powoli się zaczyna

Obserwuj nas

Polub nasze profile w mediach społecznościowych
  reklama  
Zobacz

Najczęściej czytane

KRAJ I ŚWIAT

Prezydent podpisał ustawę dotyczącą nadmiarowych zysków koncernów paliwowych

Prezydent Karol Nawrocki powiedział w orędziu, że zdecydował się podpisać ustawę o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych, która ma sfinansować obniżkę…

Polska Agencja Prasowa MG
2026-10-01, 20:35
KRAJ I ŚWIAT

Grypa, COVID-19, wirus RSV. Główny Inspektor Sanitarny: Sezon infekcyjny powoli się zaczyna

We wrześniu zarejestrowano ponad 700 tys. szczepień przeciwko grypie — poinformował w czwartek Główny Inspektor Sanitarny. Dodał, że jeśli chodzi o RSV…

Polska Agencja Prasowa MG
2026-10-01, 16:05
KRAJ I ŚWIAT

Minister zdrowia powołała swojego pełnomocnika do spraw uczniów i polityki młodzieżowej

Szefowa MEN Barbara Nowacka powołała w czwartek pełnomocnika ministra edukacji do spraw uczniów i polityki młodzieżowej. Został nim doktorant nauk prawnych…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-10-01, 11:27
KRAJ I ŚWIAT

List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Prokuratura zapowiada zażalenie

Sąd Okręgowy w Warszawie nieprawomocnie wydał w środę list żelazny byłemu wiceszefowi MS Marcinowi Romanowskiemu, który jest podejrzany w śledztwie dotyczącym…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-09-30, 21:40
KRAJ I ŚWIAT

Harcerz utonął podczas nocnej próby sprawnościowej. Są wyroki dla wychowawcy i ratownika WOPR

Sąd Rejonowy w Wolsztynie (woj. wielkopolskie) uznał winę oskarżonych w sprawie utonięcia harcerza w Jeziorze Ośno. 21-letni wychowawca-drużynowy Marek…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-09-30, 11:33
KRAJ I ŚWIAT

Firmy o kluczowym znaczeniu dla wojska ze wsparciem Ministerstwa Obrony Narodowej

W tym roku środki otrzyma rekordowa liczba firm i instytucji. - To są pieniądze polskiego podatnika, które są zainwestowane po to, żeby utrzymać linie produkcyjne…

PAP DW
2026-09-29, 20:49
KRAJ I ŚWIAT

TSUE odrzucił wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy UE-Mercosur

Trybunał Sprawiedliwości UE odrzucił we wtorek wniosek Polski o tymczasowe zawieszenie stosowania umowy handlowej UE z blokiem państw południowoamerykańskich…

Polska Agencja Prasowa BN
2026-09-29, 13:40
KRAJ I ŚWIAT

Unia Europejska przeznaczy 60 milionów euro na projekt obrony flanki wschodniej

Unijny projekt obrony flanki wschodniej otrzyma 60 mln euro, m.in. na wzmocnienie obrony przed dronami - powiedział w poniedziałek w Brukseli wiceszef MON Paweł…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-09-28, 16:39
KRAJ I ŚWIAT

Po pierwszej turze wyborów na prezydenta Krakowa. Są podziękowania i obwarzanki

Łukasz Gibała i Monika Piątkowska, którzy zmierzą się w II turze wyborów w Krakowie, w poniedziałek w centrum miasta dziękowali mieszkańcom za oddane…

Polska Agencja Prasowa JW
2026-09-28, 13:20
KRAJ I ŚWIAT

Sondażowe wyniki wyborów w Krakowie: będzie dogrywka między Gibałą i Piątkowską

W Krakowie zakończyło się głosowanie na prezydenta miasta. Będzie druga tura - wskazują na to pierwsze sondażowe wyniki.

DW PAP
2026-09-27, 21:02
KRAJ I ŚWIAT

Mężczyzna zginął, a kobieta została ranna w zderzeniu osobówki z pociągiem w Łódzkiem

Do tragedii doszło na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie w powiecie wieluńskim.

DW PAP
2026-09-27, 15:00
KRAJ I ŚWIAT

Szczyt migracyjny w Monachium. Polska liderem zaostrzenia polityki migracyjnej w Europie

Minister Marcin Kierwiński przedstawił stanowisko Polski na międzynarodowym szczycie migracyjnym w Monachium, opowiadając się za zaostrzeniem unijnych przepisów…

PAP KB
2026-09-26, 20:33
więcej wiadomości
0:00 0:00