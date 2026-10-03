Festiwale, wystawy, warsztaty. Sprawdź, co dzieje się w weekend [przewodnik]

Pierwszy weekend października zapowiada się obiecująco, obfituje w sporą liczbę wydarzeń, które odbędą się w naszym regionie. Poniżej przedstawiamy listę imprez z Bydgoszczy, Torunia, Włocławka, Grudziądza, a także innych części Pomorza i Kujaw.

BYDGOSZCZ



Sobota, 3 października



Green Run Bydgoszcz 2026

Park Myślęcinek, 3 października 2026, godz. 9:00–12:00



Sportowa impreza biegowa w Myślęcinku, skierowana do osób chcących aktywnie rozpocząć październik.



Europejskie Dni Ptaków z Dawidem Kilonem – spacer nad Wisłą

Bulwary Wiślane i przystań, Stary Fordon, 3 października 2026, godz. 9:00–11:00



Obserwacyjny spacer ornitologiczny z Dawidem Kilonem. Uczestnicy będą wypatrywać ptaków na terenach nadrzecznych; udział jest bezpłatny.



II Puchar Polski Juniorów we florecie „Adam Papée in memoriam”

Akademickie Centrum Sportu Politechniki Bydgoskiej, al. prof. S. Kaliskiego 7, 3 października 2026, godz. 9:45–13:00



Zawody floretu kobiet i mężczyzn w kategorii juniorów, połączone z memoriałem Adama Papée. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.



Warsztaty INSTANT PHOTO – grupa młodsza

Biblioteka Publiczna w Bydgoszczy, filia nr 5, ul. Pomorska 80/86, 3 października 2026, godz. 11:00–15:00



Warsztaty fotograficzne przygotowane dla młodszych uczestników, poświęcone fotografii natychmiastowej i kreatywnemu eksperymentowaniu z obrazem.



Oprowadzanie po wystawie „Węzły” – Droga Bydgoszczy do tytułu Miasta Muzyki UNESCO

Młyny Rothera, 3 października 2026, godz. 13:00–14:00



Tematyczne oprowadzanie po wystawie poświęcone muzycznej historii Bydgoszczy i drodze miasta do uzyskania tytułu Miasta Muzyki UNESCO.



Metalkas Pałac Bydgoszcz – BKS ZGO Bielsko-Biała

HSW Immobile Łuczniczka, 3 października 2026, godz. 15:00–17:00



Mecz inauguracyjny sezonu 2026/2027 Tauron Ligi Kobiet w piłce siatkowej. Bydgoski zespół rozpocznie ligowe zmagania na własnym parkiecie.



Nadzieja – spektakl

Adria Teatr, 3 października 2026, godz. 16:00–17:30



Komedia o rodzinnych relacjach, niespodziewanej ciąży i spotkaniu kilku pokoleń. W obsadzie m.in. Anna Mucha, Paweł Deląg i Paulina Holtz.



2. Urodziny Domu Liter: Spotkanie z Anną Brzezińską

Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, ul. Podwale 15, 3 października 2026, godz. 17:00–18:00



Spotkanie z Anną Brzezińską wokół książki o zwykłych kobietach żyjących w średniowieczu – m.in. położnych, urzędniczkach, mistyczkach i rzemieślniczkach. Wstęp wolny.



SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”

Teatr Polski, 3 października 2026, godz. 17:00–18:30



Familijna adaptacja klasycznej opowieści Astrid Lindgren o Ronji, przyjaźni i przełamywaniu podziałów między ludźmi.



Enea Łaciate Astoria Bydgoszcz – Zastal Zielona Góra

Grupa Moderator Arena, 3 października 2026, godz. 17:30–19:00



Spotkanie pierwszej kolejki PGE Basket Ligi. Bydgoska drużyna zmierzy się na własnym parkiecie z Zastalem Zielona Góra.



CARMEN – balet

Opera Nova, 3 października 2026, godz. 19:00–21:00



Pełna tańca interpretacja historii Carmen, łącząca muzykę Bizeta z choreografią Johana Ingera i współczesnym językiem baletu.



Nadzieja – spektakl

Adria Teatr, 3 października 2026, godz. 19:00–20:30



Lekka komedia rodzinna o miłości, konfliktach między pokoleniami i próbie odnalezienia porozumienia w wyjątkowo burzliwą noc.



Bisz / Szlempo – „Chłopak, który żył w swojej głowie”

Dom Liter. Centrum Literatury i Pisma, ul. Podwale 15, 3 października 2026, godz. 20:00–21:00



Słuchowisko na żywo łączące teksty i fragmenty dziennika Bisza z muzyką jazzowego pianisty Michała Szlempo. Wydarzenie dotyka tematu introwertyzmu i wewnętrznego świata człowieka.



FERWOR – Międzynarodowe Spotkania ze Sztuką Uliczną

Stary Rynek, 3 października 2026, godz. 20:00

Wieczorne widowisko teatru ulicznego „Sztukmistrz” w wykonaniu Teatru Snów. FERWOR łączy teatr plenerowy, performans, cyrk i sztukę wizualną; wydarzenie jest bezpłatne.





Niedziela, 4 października



Frymark bydgoski

ul. Gdańska 47A, na tyłach Rywala, 4 października 2026, godz. 9:30–13:00



Popularny bydgoski targ z regionalną i ekologiczną żywnością, rękodziełem oraz produktami od lokalnych wystawców.



Zostań Turystą w swoim mieście – Restauracje dawnego Brdyujścia

Kompleks Handlowy, ul. Fordońska 410, 4 października 2026, godz. 10:00–12:00



Spacer i spotkanie poświęcone historii dawnych restauracji i miejsc związanych z Brdyujściem. To propozycja dla osób chcących poznać mniej oczywiste fragmenty historii Bydgoszczy.



SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”

Teatr Polski, 4 października 2026, godz. 11:00–12:30



Familijna opowieść Astrid Lindgren w scenicznej adaptacji Tomasza Kaczorowskiego. Spektakl porusza temat przyjaźni, niezależności i budowania wspólnoty mimo istniejących podziałów.



7. Bydgoski Bieg Po Oddech

Park Myślęcinek, 4 października 2026, godz. 11:00–15:00



Wydarzenie sportowe w Myślęcinku, łączące aktywność biegową z ideą promocji zdrowego i aktywnego stylu życia.



FERWOR – „Mr & Mrs Frantic”

Amfiteatr przy ul. Mostowej, 4 października 2026, godz. 15:00



Polsko-chorwacki duet Matylda Górska & Franto Frantic zaprezentuje widowisko łączące teatr uliczny, komedię i nowy cyrk, z elementami iluzji, hula-hoop i improwizacji.



Szymon Majewski – „Kto Panu to zrobił?”

Adria Teatr, 4 października 2026, godz. 16:00–18:00



Solowy program komediowy Szymona Majewskiego oparty na anegdotach, obserwacjach i absurdalnym spojrzeniu na codzienność.



FERWOR – „The Gipsy Marionettist”

Stary Rynek, 4 października 2026, godz. 16:30



Spektakl marionetkowy Rašida Nikolicia inspirowany jego romskimi korzeniami, podróżami po Europie oraz rodzinnymi historiami. Łączy humor, emocje i sztukę tradycyjnego teatru lalek.



SPEKTAKL FAMILIJNY „RONJA, CÓRKA ZBÓJNIKA”

Teatr Polski, 4 października 2026, godz. 17:00–18:30



Kolejne niedzielne przedstawienie familijnej premiery sezonu Teatru Polskiego – opowieści o Ronji, która w lesie odkrywa znaczenie odwagi, przyjaźni i samodzielności.



Mecz siatkówki BKS Bydgoszcz – AVIA Sędziszów Małopolski

HSW Immobile Łuczniczka, 4 października 2026, godz. 17:00–19:00



Spotkanie siatkarskie bydgoskiej drużyny BKS z zespołem AVIA Sędziszów Małopolski.



CARMEN – balet

Opera Nova, 4 października 2026, godz. 18:00–20:00



Baletowa wersja słynnej historii Carmen, w której klasyczna opowieść o miłości i namiętności zostaje przedstawiona za pomocą współczesnego języka tańca.



FERWOR – „The Great Wolynski”

Amfiteatr przy ul. Mostowej, 4 października 2026, godz. 18:00



One-man show argentyńskiej grupy Cia Mauranga, łączący cyrk, komedię i muzykę wykonywaną na żywo. Artysta wykorzystuje w spektaklu ponad trzynaście instrumentów i efektowne elementy sceniczne.



Mecz Zawisza Bydgoszcz – Olimpia Grudziądz

Kompleks Sportowy Zawisza, 4 października 2026, godz. 19:30–21:30



Mecz Betclic 2. ligi piłkarskiej pomiędzy Zawiszą Bydgoszcz a Olimpią Grudziądz.



64. Bydgoski Festiwal Muzyczny – „Śladami MAEO…” Romanos Choir



Katedra Bydgoska, 4 października 2026, godz. 20:00–21:30



Koncert chóru Romanos z Cypru w ramach 64. Bydgoskiego Festiwalu Muzycznego. Program nawiązuje do muzyki i tradycji związanych z MAEO – Musica Antiqua Europae Orientalis.





TORUŃ



Sobota, 3 października





Jarmark żywności ekologicznej

Muzeum Etnograficzne w Toruniu, 3 października 2026, godz. 9:00–12:00









Festiwal Piernika – atrakcje w Galerii Copernicus





Rodzinna strefa festiwalu z warsztatami wypieku i dekorowania pierników, animacjami oraz poczęstunkiem.





Weekend seniora z kulturą – Malarstwo monochromatyczne „saiboku-ga”

Muzeum Sztuki Azji – Kamienica pod Gwiazdą, Rynek Staromiejski, 3 października 2026, godz. 11:00





Warsztaty poświęcone japońskiej technice malarstwa monochromatycznego. Zajęcia odbywają się w ramach Weekendu Seniora z Kulturą.





Odsłonięcie tablicy Barbary Kukowicz-Wirowskiej i pokaz filmu „Piernikarki”

Ratusz Staromiejski, 3 października 2026, godz. 12:00





Uroczystość upamiętniająca Barbarę Kukowicz-Wirowską, założycielkę Muzeum Toruńskiego Piernika. Po odsłonięciu tablicy zaplanowano pokaz filmu „Piernikarki”.





Interaktywne pokazy legend toruńskich

Rynek Staromiejski, 3 października 2026, godz. 15:40–17:00





Bezpłatne przedstawienia inspirowane najbardziej znanymi toruńskimi legendami. Pokazy przygotowano w ramach Festiwalu Piernika.





Arriva LOTTO Twarde Pierniki Toruń – King Szczecin

Kujawsko-Pomorska Arena Toruń, 3 października 2026, godz. 15:00





Inauguracyjny mecz sezonu 2026/2027. Twarde Pierniki rozpoczną ligowe rozgrywki spotkaniem z Kingiem Szczecin.





Tytus Andronikus

Teatr im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1, 3 października 2026, godz. 18:00





Drugi pokaz nowej inscenizacji tragedii Szekspira w reżyserii Marcina Libera. Spektakl wykorzystuje współczesne środki teatralne, w tym elementy wrestlingu.





Tytuł przedstawienia (Title of Show)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 3 października 2026, godz. 19:00





Polska prapremiera musicalu o dwóch twórcach, którzy próbują w krótkim czasie stworzyć własny musical na konkurs. Spektakl łączy komedię, muzykę i opowieść o pasji do teatru.





Nie dokazuj! Największe przeboje Marka Grechuty

Sala Koncertowa CKK Jordanki, al. Solidarności 1–3, 3 października 2026, godz. 19:00





Koncert poświęcony piosenkom Marka Grechuty. W programie znalazły się jego najbardziej rozpoznawalne utwory wykonywane przez zaproszonych artystów.





Hanza Collective – Metropolis Jazz Festival Showcase

Dwór Artusa, 3 października 2026, godz. 19:00





Koncert młodych muzyków łączących współczesny jazz z improwizacją, rockową energią i elementami funku. Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny.





Closterkeller – 30-lecie płyty „CYAN”

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, 3 października 2026, godz. 20:00





Niedziela, 4 października





Festiwal Liści 2026 – Wielka Garażówka

Kulturalny hub przy ul. Bydgoskiej 50, 4 października 2026, godz. 12:00–17:00





Niedzielna część Festiwalu Liści poświęcona ekologii i sąsiedzkiej integracji. W programie Wielka Garażówka, warsztaty upcyklingowe oraz strefa gier i zabaw dla dzieci. Wstęp wolny.





Dzień Otwarty ZUOK w Toruniu

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, ul. Kociewska 47/53, 4 października 2026, godz. 10:00–14:00





Możliwość poznania drogi odpadów – od momentu wyrzucenia ich do odpowiedniego pojemnika aż po sortowanie i dalsze przetwarzanie. Wstęp wolny.





Tytuł przedstawienia (Title of Show)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 4 października 2026, godz. 14:00





Niedzielny pokaz musicalu o dwóch twórcach próbujących stworzyć własne przedstawienie. Spektakl jest lekką, autoironiczną opowieścią o pracy artystycznej i pasji do teatru muzycznego.





Tre Voci – „White Nights”

CKK Jordanki, al. Solidarności 1–3, 4 października 2026, godz. 16:00





André Rieu – „Niech żyje Maastricht!”





Tytus Andronikus

Teatr im. Wilama Horzycy, pl. Teatralny 1, 4 października 2026, godz. 17:00





Niedzielny pokaz spektaklu na podstawie tragedii Szekspira. Inscenizacja Marcina Libera wykorzystuje współczesną scenografię, multimedia oraz elementy wrestlingu.





Szlagierowy Zawrót Głowy – „Szlagiery Śląskie”

Aula UMK, ul. Gagarina 11, 4 października 2026, godz. 18:00





Koncert poświęcony muzyce śląskiej i popularnym szlagierom. Wśród wykonawców znajduje się m.in. Mirosław Szołtysek.





Live Tribute Act to Rammstein by Feuerwasser

Kombinat Kultury, ul. Podmurna 1/3, 4 października 2026, godz. 18:00





Koncert tribute poświęcony muzyce Rammstein. Zespół Feuerwasser prezentuje sceniczne interpretacje utworów niemieckiej grupy.





Tytuł przedstawienia (Title of Show)

Kujawsko-Pomorski Teatr Muzyczny, ul. Żeglarska 8, 4 października 2026, godz. 18:00





Drugi niedzielny pokaz musicalu opowiadającego o powstawaniu musicalu – z humorem, muzyką i dużą dawką autoironii.





HUNTER – „Przeciwko Wojnie, Przemocy i Manipulacji Vol. 2”

Lizard King, ul. Kopernika 3, 4 października 2026, godz. 19:00





Koncert zespołu HUNTER w ramach trasy „Przeciwko Wojnie, Przemocy i Manipulacji”. Wieczór będzie propozycją dla fanów cięższych brzmień i rocka.





Kabaret Trzecia Strona Medalu – „Kryzys złotego wieku”

OD NOWA – Nowa sala kinowo-teatralna, ul. Gagarina 37a, 4 października 2026, godz. 19:00





Program kabaretowy „Kryzys złotego wieku”, łączący skecze, satyrę i obserwacje współczesnego życia.





„Toruński pierniczek”. Rzecz o Helenie Grossównie

Torunianka Café, ul. Franciszkańska 16/1, 4 października 2026, godz. 19:00–21:00





WŁOCŁAWEK





Sobota, 3 października





Weekend Seniora z Kulturą – warsztaty florystyczne „Jesienne wieńce”

Galeria Sztuki Współczesnej, ul. Miedziana 2/4, 3 października 2026, godz. 9:00–12:00





Warsztaty prowadzone przez Agnieszkę Ligowską z Farmy Kwiatowej Forest Studio. Uczestnicy stworzą jesienne kompozycje w formie dekoracyjnych wieńców. Udział jest bezpłatny, obowiązują zapisy.





Weekend Seniora z Kulturą – obrazki ze słomy

Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Warszawska 11/13, 3 października 2026, godz. 11:00





Warsztaty rękodzielnicze prowadzone przez Stefana Kaczmarka. Seniorzy będą tworzyć dekoracyjne obrazki ze słomy. Na zajęcia obowiązują wcześniejsze zapisy.





Weekend Seniora z Kulturą – Potańcówka dla Seniora

Klub „Stara Remiza”, ul. Żabia 8, 3 października 2026, godz. 17:00–21:00





Spotkanie taneczne organizowane w ramach ogólnopolskiego Weekendu Seniora z Kulturą. Organizatorzy zapraszają na wspólną zabawę przy muzyce; wydarzenie ma formę potańcówki z własnym koszyczkiem.





Włocławek Rock Festival vol. II

ul. Łęgska 28, 3 października 2026, godz. 16:00 (bramki od 15:00)





Niedziela, 4 października





13. Półmaraton Włocławek

Start na terenie Włocławka – trasa ulicami miasta, bulwarami i przez Park na Słodowie, 4 października 2026, godz. 11:00





Bieg na dystansie 21,0975 km prowadzący przez charakterystyczne miejsca Włocławka. Trasa obejmuje m.in. miejskie arterie, bulwary, Halę Mistrzów oraz tereny Parku na Słodowie.





Tenorzy przy świecach – koncert, który porusza serce

Teatr Impresaryjny, ul. Wojska Polskiego 13, 4 października 2026, godz. 18:00





INOWROCŁAW

Sobota, 3 października

II Kujawski Integracyjny Festiwal Szachowy FENIKSA

Hala Sportowa OSiR, al. Niepodległości 4, 3 października 2026, od godz. 10:00





Duży weekendowy festiwal szachowy obejmujący kilka turniejów dla zawodników o różnym poziomie zaawansowania. W programie m.in. turnieje OPEN A i OPEN B, blitz oraz grupy umożliwiające zdobycie lub podwyższenie kategorii szachowej.





„Melodie jesienne Kasprowicza” – warsztaty fotograficzne

Biblioteka Miejska im. Jana Kasprowicza, ul. Kilińskiego 16, 3 października 2026, godz. 10:00





Plenerowe warsztaty fotograficzne prowadzone przez fotografa Patryka Erbetowskiego. Uczestnicy będą wykorzystywać fotografię do interpretowania twórczości Jana Kasprowicza. Zajęcia skierowane są do młodzieży, dorosłych i seniorów; obowiązują zapisy.





Jesień wśród ziół – spotkanie z naturą

Filia nr 12 Biblioteki Miejskiej, ul. Kilińskiego 16, 3 października 2026, godz. 10:00–12:00





Spotkanie z zielarką i fitoterapeutką Danutą Linczak. W programie znajduje się prelekcja o ziołach oraz praktyczne zajęcia, podczas których uczestnicy wykonają jesienne wianki. Wydarzenie odbywa się w ramach „Weekendu Seniora z Kulturą”.





Turniej siatkówki dziewcząt – XVII Liga Pałucka

Powiatowa Hala Sportowa „Kujawianka”, 3 października 2026, godz. 9:00





Turniej inaugurujący XVII edycję Ligi Pałuckiej o Puchar Wiesławy Pawłowskiej. W zawodach uczestniczyć będą drużyny dziewcząt z Inowrocławia i regionu, a podczas inauguracji zaplanowano 12 spotkań.





Parkrun Nowy Park Solankowy

Nowy Park Solankowy, okolice ul. Rąbińskiej, 3 października 2026, godz. 9:00





Cotygodniowe, bezpłatne spotkanie biegowe na dystansie 5 km. To wydarzenie rekreacyjne przeznaczone zarówno dla osób biegających regularnie, jak i tych, którzy chcą aktywnie rozpocząć weekend.





MKP Noteć Inowrocław – Mikrus Szadłowice

Stadion Miejski przy ul. Rakowicza, 3 października 2026, godz. 15:00





„Ostatnia droga ostatniej ofiary” – spacer edukacyjny





Rynek – miejsce spotkania przy tablicy upamiętniającej dawny ratusz , 3 października 2026, godz. 18:00







Niedziela, 4 października

II Kujawski Integracyjny Festiwal Szachowy FENIKSA

Hala Sportowa OSiR, al. Niepodległości 4, 4 października 2026, od godz. 10:00





Trzeci dzień szachowego festiwalu FENIKSA. W niedzielę kontynuowane będą turnieje rozpoczęte w weekend, w tym rozgrywki OPEN A i OPEN B.





Mecz piłki ręcznej – II liga: SPRP DAMY RADĘ Inowrocław

Qemetica Arena – Hala Widowiskowo-Sportowa, 4 października 2026, godz. 18:00





Spotkanie drugoligowe z udziałem inowrocławskiej drużyny SPRP DAMY RADĘ. Mecz odbędzie się w Qemetica Arenie, a wstęp dla kibiców jest bezpłatny.





„Raz Dwa Trzy… dzieści pięć okrążeń wokół słońca” – jubileusz 35-lecia zespołu

Kujawskie Centrum Kultury / Teatr Miejski, pl. Klasztorny 2, 4 października 2026, godz. 19:00





GRUDZIĄDZ

Sobota, 3 października



Spacer Ornitologiczny – Europejskie Dni Ptaków 2026

Osiedle Rządz – parking przy Przedszkolu „Tom Bombadil”, 3 października 2026, godz. 8:00





Poranny spacer wzdłuż Wisły poświęcony obserwacji ptaków podczas jesiennej migracji. Uczestnicy będą rozpoznawać gatunki, rozmawiać o fotografii przyrodniczej oraz poznawać znaczenie Wisły dla migrujących ptaków. Organizator zapewnia również poczęstunek.





Weekend Seniora z Kulturą – wydarzenia w Muzeum

Muzeum Handlu Wiślanego FLIS, ul. Spichrzowa 33–35 oraz sala wystaw przy ul. Spichrzowej 11/13, 3 października 2026, godz. 10:30 i 12:00





W ramach ogólnopolskiego Weekendu Seniora z Kulturą muzeum przygotowało dwa bezpłatne wydarzenia. O godz. 10:30 odbędą się warsztaty decoupage, podczas których seniorzy będą tworzyć własne dekoracje, natomiast o godz. 12:00 zaplanowano zwiedzanie wystawy „Witaj, szkoło! Z kałamarza grudziądzkiej edukacji” z kuratorem.





Grudziądzki Przyjaciel Przyrody 2026

Parking leśny przy ul. Południowej, 3 października 2026, godz. 12:00





Konkurs w formie prowadzonego na żywo quizu sprawdzi wiedzę uczestników o przyrodzie Grudziądza i okolic, zwierzętach, ptakach, lasach oraz ochronie środowiska. W rywalizacji uczestniczą trzyosobowe drużyny, a przynajmniej jedna osoba w każdej drużynie musi mieć nie więcej niż 16 lat.





Szymon Paczkowski – „All my Bands”

Akcent. Klub, ul. Wybickiego 38, 3 października 2026, godz. 18:00







Niedziela, 4 października

XI Dzień Seniora – koncert Jacka Wójcickiego

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 4 października 2026, godz. 14:00–16:00





Spotkanie przygotowane w ramach Grudziądzkiego Dnia Seniora, którego głównym punktem będzie koncert Jacka Wójcickiego. Artysta zaprezentuje repertuar łączący różne style muzyczne, a jego występ ma charakter widowiskowego koncertu z elementami aktorskimi.





XI Dzień Seniora – koncert Jacka Wójcickiego

Centrum Kultury Teatr, ul. Teatralna 1, 4 października 2026, godz. 18:00–20:00









TUCHOLA





Sobota, 3 października

„Odporna Brda” – spływ kajakowy ze szkoleniem

Stary Tartak, Rudzki Most – trasa Gołąbek–Stary Tartak, 3 października 2026, godz. 10:00







Niedziela, 4 października



„Odporna Brda” – szkolenie z pierwszej pomocy i AED

Stary Tartak, Rudzki Most, Tuchola, 4 października 2026, godz. 10:00





Praktyczne zajęcia poświęcone udzielaniu pierwszej pomocy. Uczestnicy przećwiczą m.in. resuscytację krążeniowo-oddechową, korzystanie z defibrylatora AED oraz reagowanie w sytuacjach takich jak urazy, wychłodzenie czy zadławienie. Udział jest bezpłatny, ale na szkolenie wymagane są zapisy.





„Odporna Brda” – szkolenie survivalowe

Stary Tartak, Rudzki Most, Tuchola, 4 października 2026, godz. 14:00





Zajęcia poświęcone podstawowym technikom survivalowym i przygotowaniu na sytuacje kryzysowe. W programie znalazły się m.in. budowanie schronienia, rozpalanie ognia, uzdatnianie wody, orientacja bez GPS oraz przygotowanie plecaka ewakuacyjnego. Udział jest bezpłatny i obowiązują wcześniejsze zapisy.





Piknik Preppersa

Stary Tartak, Rudzki Most, Tuchola, 4 października 2026, godz. 14:00





Otwarte wydarzenie poświęcone praktycznemu przygotowaniu domu i gospodarstwa na nieprzewidziane sytuacje. W programie przewidziano gotowanie na żywo, prezentację domowych zapasów i przetworów oraz poczęstunek. Piknik jest bezpłatny i nie wymaga wcześniejszych zapisów.





SKOLIM – „Król Latino”

Tucholski Ośrodek Kultury, pl. Zamkowy 8, 4 października 2026, godz. 16:00





Koncert Konrada Skolimowskiego, znanego jako Skolim, utrzymany w tanecznym, latino-popowym klimacie. Artysta zaprezentuje swoje najbardziej rozpoznawalne utwory podczas koncertu w Tucholskim Ośrodku Kultury. Wydarzenie jest biletowane.





XIV Międzynarodowy Letni Festiwal Organowy

Kościół pw. Bożego Ciała w Tucholi, 4 października 2026, godz. 19:00







NAKŁO NAD NOTECIĄ

Sobota, 3 października



87. Rocznica Zbrodni Pomorskiej w Paterku – Pielgrzymka Rowerowa

Paterek – Polichno – Sipiory – Polichno – Rozwarzyn, 3 października 2026





Rowerowy przejazd do miejsc związanych z kaźnią ofiar II wojny światowej. Wydarzenie jest częścią obchodów 87. rocznicy Zbrodni Pomorskiej i ma charakter upamiętniający oraz edukacyjny.





EKO Festyn 2026

Nakielski Ośrodek Kultury, al. Mickiewicza 3 – sala konferencyjna, 3 października 2026, godz. 15:00–18:00





Rodzinne wydarzenie poświęcone ekologii i ochronie środowiska. W programie znalazły się m.in. warsztaty, budowanie karmników, konkursy, ekologiczne gry, plener malarski oraz stanowiska dotyczące segregacji odpadów, ochrony wód i powietrza. Osoby, które przyniosą kilogram zużytych baterii, będą mogły otrzymać roślinę ozdobną.





„Zapomniana wyspa” – spektakl

Nakielski Ośrodek Kultury, al. Mickiewicza 3, 3 października 2026, godz. 15:00





Spektakl prezentowany na scenie Nakielskiego Ośrodka Kultury. Wydarzenie znajduje się w regionalnym kalendarzu imprez kulturalnych jako biletowany spektakl zaplanowany na sobotnie popołudnie.





2. Stadionowa Pętla Nocna

Stadion Miejski im. Klemensa Biniakowskiego, Nakło nad Notecią, 3 października 2026, godz. 21:00–22:00





BRODNICA

Sobota, 3 października





Wystawa makiet kolejowych w skali H0

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły, ul. Wiejska 6, Brodnica, 3 października 2026, godz. 10:00–18:00





Miłośnicy kolei i modelarstwa będą mogli obejrzeć rozbudowane makiety kolejowe w popularnej skali H0. Wystawę przygotował Klub Modelarzy Kolejowych „Stacja Brodnica”; wstęp jest bezpłatny.





Wystawa prac plastycznych sióstr – Basi i Hani Gorczewskich

Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Brodnicy, ul. Zamkowa 1, 3 października 2026, godz. 8:00–13:00





Sobotnia odsłona wystawy prac plastycznych Basi i Hani Gorczewskich. Ekspozycję można tego dnia oglądać w godzinach otwarcia biblioteki.





Handball Cup 2026



Niedziela, 4 października

Wystawa makiet kolejowych w skali H0

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Jagiełły, ul. Wiejska 6, Brodnica, 4 października 2026, godz. 10:00–16:00





Drugi dzień wystawy przygotowanej przez Klub Modelarzy Kolejowych „Stacja Brodnica”. Zwiedzający będą mogli zobaczyć makiety kolejowe w skali H0 i przyjrzeć się szczegółom modelarskich konstrukcji. Wstęp jest bezpłatny.





Handball Cup 2026

Drugi dzień turnieju piłki ręcznej dla młodych zawodników z rocznika U-12. Zawody są częścią cyklu międzynarodowych turniejów organizowanych dla klubów i akademii sportowych.





Closterkeller – „reCYAN Tour 2026”

Klub Nurt, ul. Kamienna 2, Brodnica, 4 października 2026, godz. 18:00





Koncert zespołu Closterkeller w ramach trasy „reCYAN Tour 2026”. Publiczność usłyszy materiał związany z albumem „CYAN”, zaprezentowany w klubowej, bardziej kameralnej atmosferze. Wydarzenie jest biletowane.





CIECHOCINEK

Sobota, 3 października

„Jesienne reminiscencje” – wernisaż wystawy malarstwa Barbary Puto

Galeria pod Dachem Nieba, 22. Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny SPZOZ, 3 października 2026, godz. 17:00





Wernisaż wystawy Barbary Puto poświęconej jesiennym pejzażom, naturze, światłu i osobistym wspomnieniom. Spotkanie będzie okazją do poznania twórczości artystki oraz obejrzenia prac w kameralnej galerii.





„Król i Caryca” – spektakl Teatru Klasyki Polskiej

Teatr Letni, ul. Kopernika 3, 3 października 2026, godz. 19:00







Niedziela, 4 października



Koncert Jacka Szyłkowskiego „Wspomnienie młodości”

Muszla Koncertowa im. Kazimierza Kowalskiego, 4 października 2026, godz. 15:00–16:30





Sobotni jarmark z udziałem producentów ekologicznej żywności. Na dziedzińcu muzeum będzie można spotkać lokalnych wystawców i kupić ich produkty.Galeria Copernicus, ul. Żółkiewskiego 15, 3 października 2026, godz. 11:00–18:00Koncert w ramach trasy „reCYAN Tour 2026”. Zespół wykonuje materiał związany z albumem „CYAN”, świętując 30-lecie jego wydania.Koncert trzech tenorów – Voytka Soko Sokolnickiego, Mikołaja Adamczaka i Miłosza Gałaja. Program łączy klasyczne głosy z repertuarem crossover i popularnymi balladami.Spotkanie i koncert poświęcone Helenie Grossównie, toruńskiej aktorce i tancerce. Wydarzenie łączy muzykę z rozmową z filmoznawcą prof. Krzysztofem Trojanowskim.Druga edycja rockowego festiwalu z udziałem zespołów z Polski, Holandii i Niemiec. W programie występy Lesoir, Macieja Mellera z zespołem, Smolltape i The Broken Bridges oraz spotkanie z cyklu „Bliskie Spotkania”.Nastrojowy koncert tenorowy przy blasku świec, łączący klasykę z popularnymi utworami muzyki rozrywkowej. W programie znajdują się m.in. „Granada”, „Hallelujah”, „Bésame Mucho”, „O sole mio” i „Time to Say Goodbye”.Spotkanie piłkarskie, które będzie okazją do zobaczenia lokalnej drużyny MKP Noteć Inowrocław w ligowej rywalizacji z MIk­rusem Szadłowice. Wstęp na mecz jest bezpłatny.Historyczny spacer śladami Anny Samsickiej, skazanej i straconej w Inowrocławiu 300 lat temu. Trasę od Rynku do dawnego wzgórza szubienicznego poprowadzi archeolog i regionalista Marcin Woźniak. Organizatorzy proszą o zabranie lampionów.Jubileuszowy koncert zespołu Raz, Dwa, Trzy, przygotowany z okazji 35-lecia działalności grupy. Publiczność usłyszy charakterystyczne połączenie muzyki zespołu z poetyckimi tekstami; wydarzenie jest biletowane.Koncert prezentujący różnorodne muzyczne oblicza – od orkiestry dętej i bluesa po rock oraz jazz. Na scenie pojawią się uzdolnieni muzycy, którzy zaprezentują szeroki repertuar przygotowany przez Szymona Paczkowskiego.Drugi zaplanowany tego dnia koncert Jacka Wójcickiego. Wydarzenie skierowane jest przede wszystkim do uczestników Grudziądzkiego Dnia Seniora i będzie muzycznym spotkaniem z artystą znanym z charakterystycznego głosu oraz swobodnego poruszania się między różnymi gatunkami muzycznymi.Bezpłatne wydarzenie łączące spływ kajakowy z praktycznym szkoleniem dotyczącym bezpieczeństwa na wodzie i podstaw ratownictwa. Uczestnicy będą mogli zdobyć przydatne umiejętności, jednocześnie aktywnie spędzając czas w otoczeniu Borów Tucholskich. Na spływ obowiązują wcześniejsze zapisy.Finałowa odsłona XIV Międzynarodowego Letniego Festiwalu Organowego. Koncerty festiwalowe odbywają się w każdą niedzielę, a tegoroczna edycja kończy się właśnie 4 października. Wydarzenie jest skierowane do miłośników muzyki organowej, a wstęp na koncerty jest wolny.Wieczorny bieg na stadionowej bieżni, podczas którego uczestnicy mają godzinę na pokonanie jak najdłuższego dystansu. Wynik każdy zawodnik mierzy własną aplikacją biegową. Zaplanowano klasyfikację OPEN oraz pamiątkowe medale dla uczestników.Turniej piłki ręcznej dla zawodników z rocznika U-12 (rocznik 2015). Dwudniowa impreza sportowa odbędzie się w Brodnicy 3 i 4 października i zgromadzi młode zespoły rywalizujące w ramach międzynarodowego turnieju.Spektakl w reżyserii Jerzego Zelnika oparty na korespondencji Katarzyny Wielkiej i Stanisława Augusta Poniatowskiego. Przedstawienie łączy historię, osobiste emocje i polityczną grę, pokazując skomplikowaną relację dwojga historycznych postaci.Koncert pełen znanych i lubianych piosenek, m.in. „Piosenka przypomni Ci”, „Jesienne róże”, „Przy kominku” czy „Polskie kwiaty”. Wydarzenie ma nostalgiczny charakter i nawiązuje do muzycznych wspomnień oraz popularnych melodii.