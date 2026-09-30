Pędził 103 km/h w miejscu, gdzie obowiązywało 50 km/h. Stracił prawo jazdy

36-letni kierowca Skody jechał 103 km/h w Mamliczu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h. Mężczyzna stracił prawo jazdy na trzy miesiące i został ukarany wysokim mandatem.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie zatrzymali kierowcę, który znacznie przekroczył dozwoloną prędkość. Do kontroli doszło 29 września przed południem w Mamliczu.



Funkcjonariusze prowadzili tam działania związane z kontrolą prędkości. Zatrzymali 36-letniego kierowcę samochodu osobowego marki Skoda. W miejscu, gdzie obowiązywało ograniczenie prędkości do 50 km/h, kierowca jechał 103 km/h.



36-letni mieszkaniec Torunia stracił prawo jazdy na trzy miesiące. Otrzymał również 3000 złotych mandatu oraz 13 punktów karnych. Wyższa wysokość mandatu wynikała z popełnienia wykroczenia w warunkach recydywy drogowej.



Policjanci przypominają, że nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn zdarzeń drogowych. Apelują o przestrzeganie ograniczeń prędkości i zachowanie ostrożności na drodze.

