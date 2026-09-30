Dom Studencki UMK nr 3 w Toruniu/fot. Wikipedia/Mateuszgdynia
Toruń

Studenci UMK zapłacą więcej za akademiki w Toruniu. Pierwsze podwyżki od trzech lat

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Będzie drożej - studenci Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zapłacą więcej za akademiki. Podwyżka będzie podzielona na dwie raty - stawki pójdą w górę o 10 proc. od października i o kolejne 10 proc. od marca przyszłego roku.

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- Wynika to z rosnących kosztów eksploatacyjnych budynków - wyjaśnia rzecznik UMK, dr hab. Patryk Tomaszewski. - To przede wszystkim energia elektryczna, ale również ciepło. Ono wzrosło dla wszystkich mieszkańców. Nie mamy swojej kotłowni, więc korzystamy i płacimy za te wszystkie elementy tak samo, jak każdy mieszkaniec Torunia i to powoduje, że uniwersytet zdecydował się na podwyżkę - dodaje.



Zuzanna, studentka czwartego roku finansów i rachunkowości na UMK w Toruniu jest przygotowana na wzrost cen za akademiki.

- Trzeba brać pod uwagę to, że ceny akademików wciąż pozostają na niskim poziomie w przeciwieństwie na przykład do czynszu w mieszkaniach czy wynajmu pokoju - mówi Zuzanna.



Do tej pory studenci musieli zapłacić od 600 do 800 złotych miesięcznie za jednoosobowy pokój w akademiku, od 480 do 600 złotych za dwuosobowy i 400 złotych za pokój trzyosobowy. Ostatnie podwyżki były trzy lata temu.

Gdzie: Toruń
TAGI: studencka rzeczywistośćakademikipodwyżkaToruńUMK
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