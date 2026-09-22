Droga w Nakle, na której zginął 13-latek, została zmodernizowana kilka lat temu

2026-09-22, 15:32  Natasza Trzebuchowska/DW
Na miejscu wypadku w Nakle mieszkańcy ustawiają znicze/ Fot. Natasza Trzebuchowska

Na miejscu wypadku w Nakle mieszkańcy ustawiają znicze/ Fot. Natasza Trzebuchowska

- Właśnie ta ulica przeszła modernizację - mówi o miejscu, w którym w poniedziałek (21 września) doszło do tragicznego wypadku z udziałem nastoletniego hulajnogisty, Piotr Kalaman, wiceburmistrz Nakła nad Notecią.

Ulica i ścieżki pieszo-rowerowe przeszły modernizację na przełomie 2018 i 2019 roku.

- Wszystko zostało oznakowane, a oznakowanie - zatwierdzone przez starostwo powiatowe. My - jako miasto - udoskonalamy bezpieczeństwo w Nakle i ta właśnie ulica jest po wykonaniu wszelkich prac modernizacyjnych, uzyskała pozwolenie na budowę i uzyskała zatwierdzenie organizacji ruchu. Obszar jest wyposażony w ścieżki pieszo-rowerowe, jest tam przejście dla pieszych, więc powinno być bezpiecznie - mówi Piotr Kalaman, wiceburmistrz Nakła nad Notecią.

Przypomnijmy:

  • nie żyje 13-letni chłopiec, który - jadąc na hulajnodze elektrycznej - wjechał na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem.
  • Dokładne okoliczności wypadku bada prokuratura.
  • Powołany zostanie także biegły z zakresu ruchu drogowego.
Więcej w relacji Nataszy Trzebuchowskiej - poniżej.
Szczegółowo o wypadku informowaliśmy tutaj.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Nakło

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