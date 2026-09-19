Profesor UMK ekspertem Światowej Organizacji Zdrowia. Będzie doradzał WHO

Prof. UMK Aleskander Deptuła/fot. Facebook/Szpital Uniwersytecki im. A. Jurasza
Prof. Aleskander Deptuła z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu został powołany do grona ekspertów-konsultantów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Kierownik Sekcji Antybiotykoterapii i Kontroli Zakażeń Szpitalnych będzie uczestniczył w międzynarodowym projekcie dotyczącym racjonalnego stosowania antybiotyków oraz zapobiegania i kontroli zakażeń.
Powołanie prof. Aleksandra Deptuły jest związane z jego wieloletnim doświadczeniem w obszarze mikrobiologii, racjonalnej antybiotykoterapii (AMS – Antimicrobial Stewardship) oraz zapobiegania i kontroli zakażeń (IPC – Infection Prevention and Control).
Projekt realizowany przez Światową Organizację Zdrowia jest wspierany przez program EU4Health. Jego celem jest wzmacnianie kompetencji i rozwijanie rozwiązań systemowych dotyczących właściwego stosowania antybiotyków, zapobiegania zakażeniom oraz ich kontroli.
Ekspert WHO z naszego regionu będzie odwiedzał europejskie szpitale
Jednym z elementów projektu są międzynarodowe misje eksperckie. Specjaliści WHO odwiedzają szpitale w różnych krajach Europy, analizują stosowane w nich rozwiązania oraz wskazują obszary, które wymagają dalszego rozwoju.
Szczególne znaczenie mają działania związane z mikrobiologią, racjonalną antybiotykoterapią oraz zapobieganiem i kontrolą zakażeń szpitalnych.
- W ramach współpracy z WHO prof. Aleksander Deptuła będzie uczestniczył zarówno w międzynarodowych misjach eksperckich, jak i w późniejszych działaniach konsultacyjnych i wdrożeniowych prowadzonych wspólnie z wizytowanymi szpitalami. Udział w projekcie umożliwia jednocześnie wymianę wiedzy i dobrych praktyk z ekspertami oraz placówkami ochrony zdrowia z różnych krajów Europy - czytamy na stronie Szpitala Uniwersyteckiego im. A. Jurasza na Facebooku.
Walka z antybiotykoopornością
Projekt WHO ma również odpowiadać na jeden z najpoważniejszych problemów współczesnej medycyny, jakim jest narastająca oporność drobnoustrojów na środki przeciwdrobnoustrojowe.
Racjonalne stosowanie antybiotyków ma ograniczać ryzyko rozwoju antybiotykooporności, a skuteczne zapobieganie zakażeniom i ich kontrola zwiększać bezpieczeństwo pacjentów oraz jakość opieki medycznej.
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