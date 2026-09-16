Dr inż. Marcin Karwasz: Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązane

2026-09-16, 09:00 Adriana Andrzejewska-Kuras / TB

Dr inż. Marcin Karwasz w studiu Polskiego Rada PiK. / Fot. Bartosz Nawrocki

Jak budować bezpieczne, zrównoważone i przystępne systemy transportowe? Czy przyszłość to dobrze zorganizowany transport publiczny, czy może urządzenia transportu osobistego?

Właśnie rozpoczyna się Europejski Tydzień Mobilności. To kampania Komisji Europejskiej promująca zrównoważony transport. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi „Mobilność dla każdego”. Przy tej okazji gościem porannej „Rozmowy Dnia" Polskiego Radia PiK był dr inż. Marcin Karwasz, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Transportu i Geotechniki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Bydgoskiej.





- Dostęp i możliwości przewozu są niezwykle istotne. Środki transportu powinny być dostosowane do różnorodności osób: dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych - mówi dr inż. Marcin Karwasz.



Do czego dążymy? Jaki będzie transport przyszłości?



- Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązane. Aby była możliwość swobodnego wyboru podczas podróży - tłumaczy naukowiec. - I od wielu lat kładziony jest na to nacisk. Abyśmy swobodnie mogli łączyć środki podróży długodystansowej - jak pociąg i autobus - z osobistymi środkami transportu. Większa integracja to klucz.





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