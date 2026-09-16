Dr inż. Marcin Karwasz: Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązane
Jak budować bezpieczne, zrównoważone i przystępne systemy transportowe? Czy przyszłość to dobrze zorganizowany transport publiczny, czy może urządzenia transportu osobistego?
Do czego dążymy? Jaki będzie transport przyszłości?
- Środki transportu powinny być ze sobą mocno powiązane. Aby była możliwość swobodnego wyboru podczas podróży - tłumaczy naukowiec. - I od wielu lat kładziony jest na to nacisk. Abyśmy swobodnie mogli łączyć środki podróży długodystansowej - jak pociąg i autobus - z osobistymi środkami transportu. Większa integracja to klucz.
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