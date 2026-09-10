Dziecko studentem? To jest możliwe na Politechnice Bydgoskiej i UMK w Toruniu

2026-09-10, 07:50 Dorota Witt/JW

Na Politechnice Bydgoskiej studiują dzieci w wieku 6-13 lat. /fot. Dorota Witt

Rozpoczęła się rekrutacja na Politechnikę Bydgoską Młodego Odkrywcy i Uniwersytet Dziecięcy fundacji Amicus (czyt AMIKUS) przy UMK w Toruniu. Wykładają tam naukowcy związani z uczelniami, a zajęcia odbywają się w aulach i laboratoriach, ale czasem nad rzeką.

- Studiują u nas dzieci w wieku od 6 do 13 lat, mają indeksy i swój hymn - mówi prof. Małgorzata Gotowska, prorektor Politechniki Bydgoskiej.



- Ta inicjatywa powstała u nas dawno temu i cieszy się ogromnym powodzeniem. Corocznie około 300 młodych adeptów studiuje u nas jako młodzi odkrywcy. Odkrywają ciekawostki, a przede wszystkim świat naukowy. Oczywiście też staramy się, żeby niekiedy również rodzice mieli jakieś ciekawe wykłady, kiedy czekają na dzieci, bo wiedza im też jest potrzebna. Na przykład w zakresie dietetyki dzieci. Te zajęcia są wyjątkowe dlatego, że stawiamy mocno na praktykę. Staramy się, żeby to były zajęcia warsztatowe, laboratoryjne. Takie, które angażują dzieci, także w myśl zasady: Pozwól mi coś zrobić, a ja to zapamiętam - podkreśla Weronika Żebrowska-Ruchwa, koordynatorka Uniwersytetu Dziecięcego w Toruniu.



Tam zajęcia odbywają się w 8 grupach dla dzieci od 5 do 12 roku życia.



W Bydgoszczy mali studenci mają wykłady raz w miesiącu w ciągu roku akademickiego, w Toruniu zapisy są co semestr, a spotkań w półroczu - siedem. Formularze rekrutacyjne można znaleźć na stronach uczelni. Zajęcia są odpłatne.



Oferta dla starszych dzieci jest na toruńskim Uniwersytecie Młodych.