Kiedy zapadnie wyrok w sprawie śmierci Olka z Grudziądza?

2026-09-09, 11:09  Marcin Doliński / TB
W środę (9.09.) w grudziądzkim sądzie zeznawali kolejni świadkowie. / Fot. Marcin Doliński

W środę (9.09.) w grudziądzkim sądzie zeznawali kolejni świadkowie. / Fot. Marcin Doliński

Przed grudziadzkim sądem trwa już kolejna rozprawa. Sprawa ma związek z wydarzeniami sprzed ponad 2 lat i dotyczy zachowania lekarzy wobec rannego w nogę 19-latka.

- Czekamy na przesłuchanie wszystkich świadków, aby tę sprawę zamknąć - mówi mama Olka. - Potem opinia biegłych i wyrok. Mam nadzieję, że wyrok zapadnie na początku przyszłego roku. Sąd jest bardzo skrupulatny. Sprawa jest wielowątkowa. Dla mnie każda rozprawa to jest powrotem do bólu, który przeżyłam.

Przypomnijmy, że młody mężczyzna, uciekając przed policjantami i przeskakując przez ogrodzenie, zranił się w nogę. Nie przeżył. W tej sprawie trzej lekarze usłyszeli zarzuty, zostali zwolnieni z pracy. Grozi im do 5 lat więzienia.

Rodzina uważa, że odpowiedzialność powinni ponieść również policjanci i ratownicy. Złożono przeciwko nim prywatne akty oskarżenia.

Relacja Marcina Dolińskiego

Grudziądz

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