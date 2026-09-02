Włocławek. Miały być protest przed szpitalem, ale... zabrakło protestujących

2026-09-02, 16:59  Agnieszka Marszał / TB
Wojewódzki Szpital we Włocławku. / Fot. FB włocławksiego szpitala.

Wojewódzki Szpital we Włocławku. / Fot. FB włocławksiego szpitala.

Trzy policyjne radiowozy, przedstawiciele włocławskiej Konfederacji, dziennikarze i rzecznik prasowy szpitala. To wszystkie osoby, które pojawiły się na proteście pracowników przed budynkiem lecznicy.

Protest miał się odbyć we wtorek (2.09.) o godz. 13.30. Nie został formalnie zgłoszony, ale od kilku dni był zapowiadany w mediach społecznościowych na profilu "Medycy Pracownicy".

- Niestety nikt nie pojawił się na proteście - komentuje Paweł Rudnicki z włocławskiej Konfederacji. - Rozumiem, że pewnie te osoby, które chciały protrestować, boją się.

Jak mówił w porannej „Rozmowie Dnia" PR PiK członek zarządu województwa Marek Wojtkowski, marszałkowi też zależy na wyjaśnieniu sytuacji we włocławskim szpitalu i sprawdzeniu doniesień o rzekomych nieprawidłowościach. Od miesiąca w lecznicy trwa wewnętrzna kontrola.

- Komisja składa się z pracowników merytorycznych Departamentu Zdrowia oraz Departamentu Audytu i Kontroli, którzy nadzorują prace naszych szpitali - mówi Marek Wojtkowski. - Jeśli chodzi o wykaz kontrolny, wpisaliśmy wszystkie zarzuty, które pojawiły się 1-2 miesiące wcześniej w mediach.

Wewnętrzny audyt w szpitalu ma się zakończyć z końcem października. Kontrolę w lecznicy prowadzą także Narodowy Fundusz Zdrowia i Państwowa Inspekcja Pracy.

Mówi Paweł Rudnicki z włocławskiej Konfederacji.

Mówi Marek Wojtkowski, członek zarządu województwa

Włocławek

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