Wypadek dwóch aut na trasie z Bydgoszczy do Osielska

2026-08-14, 16:12 Damian Klich/JW

Jedna osoba ranna w wypadku pod Osielskiem (zdj. ilustracyjne)

Dwa samochody zderzyły się pod Bydgoszczą. Jedna osoba została ranna.

Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie, na Szosie Gdańskiej (odcinek między Bydgoszczą a Osielskiem). Jak informują na służby, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba była ranna.



Na trasie w kierunku Osielska były utrudnienia. Przyczyny wypadku ustala policja.