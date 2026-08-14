Wypadek dwóch aut na trasie z Bydgoszczy do Osielska

2026-08-14, 16:12  Damian Klich/JW
Jedna osoba ranna w wypadku pod Osielskiem (zdj. ilustracyjne)

Jedna osoba ranna w wypadku pod Osielskiem (zdj. ilustracyjne)

Dwa samochody zderzyły się pod Bydgoszczą. Jedna osoba została ranna.

Do wypadku doszło w piątkowe popołudnie, na Szosie Gdańskiej (odcinek między Bydgoszczą a Osielskiem). Jak informują na służby, zderzyły się dwa samochody osobowe. Jedna osoba była ranna.

Na trasie w kierunku Osielska były utrudnienia. Przyczyny wypadku ustala policja.

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