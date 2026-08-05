Droga krajowa między Brodnicą a Tamą Brodzką ma być jak nowa za ponad cztery lata
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą, który zrealizuje zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Chodzi o odcinek DK 15 o długości 4,5 km.
Wszystko ma być gotowe do końca 2030 roku.
- Koszt rozbudowy drogi krajowej nr 15 między Brodnicą a Tamą Brodzką to niespełna 72 miliony złotych – mówi Sebastian Borowiak, dyrektor oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. - To odcinek mierzący blisko 4,5 km - dodaje.
Powstaną tam:
- dwa duże ronda,
- infrastruktura dla pieszych i rowerzystów,
- infrastruktura podziemna,
- zmodernizowana kanalizacja, teletechnika, oświetlenie, nawierzchnia.
- Podniesiemy parametry trasy, więc będzie dostosowana do infrastruktury, którą przebudowujemy w całym kraju - informuje Sebastian Borowiak.
Droga od dawna wymagała remontu.
- To wielkie święto dla Brodnicy, że w końcu - po 16 latach - doczekaliśmy się realizacji tej inwestycji - cieszy się Jarosław Radacz, burmistrz Brodnicy. - Wcześniej było tam wiele tragicznych zdarzeń, w tym wypadki śmiertelne. Teraz może być bezpieczniej. Cała infrastruktura wodno-kanalizacyjna i deszczowa będzie realizowana ze środków samorządu brodnickiego - dodaje.
Wybór wykonawcy (firmy MIRBUD) i podpisanie umowy odbyły się z poślizgiem. Powodem było odwołanie złożone do Krajowej Izby Odwoławczej przez brodnickie Przedsiębiorstwo Drogowo-Budowlane PDB. Ten oferent w przetargu złożył niższą ofertę, ale została ona przez GDDKiA odrzucona.
Więcej w relacji Mariusza Ludy - poniżej.