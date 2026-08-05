Droga krajowa między Brodnicą a Tamą Brodzką ma być jak nowa za ponad cztery lata

2026-08-05, 07:40 Mariusz Luda/DW

Droga krajowa między Brodnicą a Tamą Brodzką ma być jak nowa do końca 2030 roku/ Fot. Mariusz Luda

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę z wykonawcą, który zrealizuje zadanie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Chodzi o odcinek DK 15 o długości 4,5 km.

Wszystko ma być gotowe do końca 2030 roku.



- Koszt rozbudowy drogi krajowej nr 15 między Brodnicą a Tamą Brodzką to niespełna 72 miliony złotych – mówi Sebastian Borowiak, dyrektor oddziału GDDKiA w Bydgoszczy. - To odcinek mierzący blisko 4,5 km - dodaje.



Powstaną tam:



dwa duże ronda,

infrastruktura dla pieszych i rowerzystów,

infrastruktura podziemna,

zmodernizowana kanalizacja, teletechnika, oświetlenie, nawierzchnia.

Więcej w relacji Mariusza Ludy - poniżej.