Wandale wzięli na cel Bydgoski Rower Aglomeracyjny [zdjęcia]

2026-08-03, 09:58  TB
Tak wygląda jeden z rowerów Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. / Fot. ZDMiKP

Tak wygląda jeden z rowerów Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. / Fot. ZDMiKP

Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Tak potraktowano jeden z miejskich rowerów.

- Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Każdy z tych przypadków został zgłoszony na policję.

Bydgoski Rower Aglomeracyjny w nowej odsłonie działa dopiero od dwóch tygodni.

- Apelujemy do mieszkańców, aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem dbać o ich stan - czytamy w mediach społecznościowych ZDMiKP. - Warto podkreślić, że rowery są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed kradzieżą.

Bydgoszcz
Tak wygląda jeden z rowerów Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. / Fot. ZDMiKP Tak wygląda jeden z rowerów Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. / Fot. ZDMiKP

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