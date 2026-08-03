Wandale wzięli na cel Bydgoski Rower Aglomeracyjny [zdjęcia]

2026-08-03, 09:58 TB

Tak wygląda jeden z rowerów Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego. / Fot. ZDMiKP

Zniszczona bateria, nadajnik GPS, tylny błotnik, okablowanie oraz koszyk. Tak potraktowano jeden z miejskich rowerów.

- Przy próbie kradzieży zniszczono także dwa rowery standardowe. Wstępnie wszystkie straty oszacowano na ponad 30 tysięcy złotych - informuje Zarząd Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. - Każdy z tych przypadków został zgłoszony na policję.



Bydgoski Rower Aglomeracyjny w nowej odsłonie działa dopiero od dwóch tygodni.



- Apelujemy do mieszkańców, aby zwracali uwagę na podejrzane zachowania i zgłaszali je odpowiednim służbom. Rowery mają służyć wszystkim, warto zatem dbać o ich stan - czytamy w mediach społecznościowych ZDMiKP. - Warto podkreślić, że rowery są w odpowiedni sposób zabezpieczone przed kradzieżą.