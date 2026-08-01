Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu [zdjęcia]

2026-08-01, 09:15  Jarosław Wieprzycki/DW
Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu

Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu

Ogień pojawił się ok. godz. 23. Na pomoc ruszyli strażacy z dwóch grudziądzkich jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Służby ustalają przyczyny pożaru pustostanu przy ul. Kraszewskiego w Grudziądzu. Palił się dach nieużytkowanego budynku usługowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w piątkową noc (31 lipca). Pożar gasiły dwa zastępy strażaków.

Grudziądz
Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu

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