Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu [zdjęcia]

2026-08-01, 09:15 Jarosław Wieprzycki/DW

Nocna akcja w Grudziądzu. Strażacy walczyli z pożarem dachu/ Fot. KM PSP w Grudziądzu

Ogień pojawił się ok. godz. 23. Na pomoc ruszyli strażacy z dwóch grudziądzkich jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Służby ustalają przyczyny pożaru pustostanu przy ul. Kraszewskiego w Grudziądzu. Palił się dach nieużytkowanego budynku usługowego. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Do zdarzenia doszło w piątkową noc (31 lipca). Pożar gasiły dwa zastępy strażaków.