Idealne miejsce na odpoczynek od codzienności. Wdecki Park Krajobrazowy w „Wakacyjnym przewodniku po regionie"

2026-07-29, 09:40  Tomasz Kaźmierski /JW
Na udany odpoczynek warto wybrać się do Wdeckiego Parku Krajobrazowego /fot. Tomasz Kaźmierski

Na udany odpoczynek warto wybrać się do Wdeckiego Parku Krajobrazowego /fot. Tomasz Kaźmierski

Mieszkańcy dużych miast coraz częściej podczas urlopu szukają przede wszystkim spokoju i ciszy. Wiemy już, że cisza stała się dziś swoistym luksusem, a problemem jest także zanieczyszczenie światłem, które utrudnia podziwianie nocnego nieba. Jeśli więc chcemy znaleźć „ścieżkę ciszy” i zobaczyć niebo pełne gwiazd, warto wybrać się w okolice Tlenia i Osia.

W „Wakacyjnym przewodniku po regionie" ponownie zawitaliśmy w okolice Tlenia i Osia. Dyrektor Wdeckiego Parku Krajobrazowego Daniel Siewiert podkreśla, że to najlepsze miejsce na wypoczynek od miejskiego hałasu i znalezienie ukojenia dla przebodźcowanego organizmu.

- Prawie jak Kochanowski, fraszek nie piszemy, ale jest równie pięknie. Przede wszystkim chcielibyśmy zachęcić odwiedzających nas do tego, żeby poukładali sobie plany na wakacje w taki sposób, żeby jednak ten wypoczynek był aktywny. Żeby ruszyć na spacer, może na rozbieg, to niech to będzie krótka marszruta kilkukilometrowa, chociażby wokół Jeziora Mukrz. A jak już rozruszają się nam te zastygłe mięśnie, wtedy można pomyśleć o rowerze, można pomyśleć o kajaku. Są rowery wodne, więc tych aktywności jest bardzo dużo - mówi dyrektor.

Warto również skorzystać ze ścieżki ciszy, gdzie jedynie słychać szumiące drzewa, krzyczące żurawie, dudniące dzięcioły. To miejsce, w którym chociaż na chwilę można zapomnieć o cywilizacji.

- Technicznie jest naprawdę głośno, ale ten hałas jest taki przyjemny dla nas, my przy nim odpoczywamy, a wisienką na torcie jest to, że nie ma zasięgu, więc ten telefon w kieszeni nie zadzwoni, nie zabrzęczy i rzeczywiście można poobcować z naturą - wskazuje Daniel Siewiert.

Wdecki Park Krajobrazowy dobrze sprawdza się także podczas nocnych spacerów. W mieście i jego okolicach trudno jest dostrzec gołym okiem np. gwiazdozbioru. Wszystko to przez zanieczyszczenie światłem, które utrudnia dostrzeganie takich widoków. Dopiero wyjazd w teren leśny daje możliwość podziwiania nieba.

Szczegóły o Wdeckim Parku Krajobrazowym można posłuchać poniżej. Więcej naszych wakacyjnych propozycji znajdziesz TUTAJ.

„Wakacyjny przewodnik po regionie" 29.07.2026 - Wdecki Park Krajobrazowy

Na udany odpoczynek warto wybrać się do Wdeckiego Parku Krajobrazowego /fot. Tomasz Kaźmierski Na udany odpoczynek warto wybrać się do Wdeckiego Parku Krajobrazowego /fot. Tomasz Kaźmierski Na udany odpoczynek warto wybrać się do Wdeckiego Parku Krajobrazowego /fot. Tomasz Kaźmierski Na udany odpoczynek warto wybrać się do Wdeckiego Parku Krajobrazowego /fot. Tomasz Kaźmierski

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