Elektryki gonią klasyki! Abonament? W mniejszości. Są pierwsze dane dotyczące BRA

Użytkownicy mogą podróżować nowymi rowerami miejskimi wyposażonymi w nadajniki GPS oraz mechanizm blokowania zamontowany w rowerze od 16 lipca/fot. bydgoszcz.pl

Sezon Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego rozpoczął się 16 lipca - do tej pory jednoślady wypożyczono ponad 6 tysięcy razy. Największym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne dwudziestominutowe przejazdy rowerami standardowymi oraz stacje zlokalizowane w pobliżu Myślęcinka.

Do tej pory rowery wypożyczono 6034 razy. Jednoślady standardowe 5016 razy, a z napędem elektrycznym 1018. W przypadku standardowych najwięcej przejazdów trwało 20 minut, czyli tyle czasu, ile wynosi darmowe wypożyczenie. Odnotowano również 187 przejazdów w ramach zakupionych abonamentów.



Warto pamiętać, że w przypadku przejazdów rowerami ze wspomaganiem elektrycznym opłata liczona jest już od pierwszej minuty wypożyczenia. System zarejestrował 31 przejazdów w ramach wykupionych abonamentów, a średni czas przejazdu to niespełna 25 minut. Najpopularniejszymi stacjami są:



Myślęcinek,

Gdańska/stadion,

Sułkowskiego/11 Listopada,

Kamienna/Gdańska,

Plac Teatralny.

Aby wypożyczyć rower trzeba: