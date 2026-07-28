Elektryki gonią klasyki! Abonament? W mniejszości. Są pierwsze dane dotyczące BRA
Sezon Bydgoskiego Roweru Aglomeracyjnego rozpoczął się 16 lipca - do tej pory jednoślady wypożyczono ponad 6 tysięcy razy. Największym zainteresowaniem cieszą się bezpłatne dwudziestominutowe przejazdy rowerami standardowymi oraz stacje zlokalizowane w pobliżu Myślęcinka.
Do tej pory rowery wypożyczono 6034 razy. Jednoślady standardowe 5016 razy, a z napędem elektrycznym 1018. W przypadku standardowych najwięcej przejazdów trwało 20 minut, czyli tyle czasu, ile wynosi darmowe wypożyczenie. Odnotowano również 187 przejazdów w ramach zakupionych abonamentów.
Warto pamiętać, że w przypadku przejazdów rowerami ze wspomaganiem elektrycznym opłata liczona jest już od pierwszej minuty wypożyczenia. System zarejestrował 31 przejazdów w ramach wykupionych abonamentów, a średni czas przejazdu to niespełna 25 minut. Najpopularniejszymi stacjami są:
- Myślęcinek,
- Gdańska/stadion,
- Sułkowskiego/11 Listopada,
- Kamienna/Gdańska,
- Plac Teatralny.
- zarejestrować się w aplikacji mobilnej, którą należy pobrać na telefon, lub na internetowej stronie www.bra.bydgoszcz.pl;
- uiścić opłatę inicjalną w wysokości 10 zł, którą można wykorzystać na przejazdy z możliwością zwrotu.
- Wszystkie szczegółowe informacje znajdują się w regulaminie zamieszczonym na stronie www.bra.bydgoszcz.pl.
- Operatorem systemu jest konsorcjum firm Orange Polska S.A. oraz ROOVEE Spółka Akcyjna, a umowa została podpisana na cztery sezony, czyli do 2029 roku.