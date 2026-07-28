Samorząd województwa chce zbudować schrony dla pacjentów. Na razie przy czterech szpitalach

2026-07-28, 12:21 Michał Zaręba/KB

Wojewódzki Szpital Zespolony w Toruniu /Fot. Mariusz Luda/archiwum

W pierwszym etapie inwestycje planowane są w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz Wojewódzkim Szpitalu Zdrowia Psychicznego w Świeciu.

- Liczymy na pozytywne decyzje - mówi marszałek Piotr Całbecki. - Na razie mamy pozytywną opinię ministerstwa, która jest niezbędna, aby dalej w ogóle procedować tego typu wnioski. Wszystkie nasze szpitale chcemy wyposażyć w schrony, czyli stworzyć w pełni profesjonalnie wyposażone podziemne lecznice, które uruchamiane mają być na wypadek wojny lub innych przyczyn, z powodu których te jednostki nie mogą normalnie funkcjonować.





Nową funkcję zyska parking podziemny

poziomie minus jeden przewidujemy miejsce w schronie na około 450-500 osób.

Projekt uzyskał pozytywną ocenę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, co otwiera drogę do ubiegania się o kolejny nieoprocentowany kredyt.

W pierwszym etapie inwestycje planowane są też w Centrum Onkologii w Bydgoszczy, Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym we Włocławku oraz Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Świeciu.

Jeśli finansowanie zostanie zapewnione zgodnie z planem, budowa mogłaby rozpocząć się w 2027 roku i potrwać około dwóch lat. Szacowany koszt to 270 mln zł.