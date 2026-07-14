Bydgoski komendant nakazał ocenę policyjnej interwencji. Jej nagranie krąży w internecie

2026-07-14, 20:39 Damian Klich/DW

Nagranie interwencji wobec młodego kierowcy na facebookowym profilu umieścił je Zbigniew Stonoga/ Fot. Facebook

Film z interwencji wobec młodego kierowcy na facebookowym profilu umieścił Zbigniew Stonoga. Może budzić kontrowersje, bo mężczyzna jest wyciągany siłą z auta. Mamy komentarz policji w tej sprawie.

Nagranie odbiło się szerokim echem wśród internautów. Na początku filmu nie widać agresji fizycznej ze strony młodego kierowcy. Policjanci wyciągają go z auta siłą, rzucają na ziemię i spryskują gazem.



Jak się okazuje - nagranie to jedynie punkt kulminacyjny tego, co działo się wcześniej. Z informacji, które Polskiemu Radiu PiK udzieliła policja, wynika, że mężczyzna był dwukrotnie legitymowany i za każdym razem miał zachowywać się wulgarnie. Za to został ukarany mandatem, a na tym nie koniec.



- Za moment policjanci zauważyli, że ten sam 22-latek zatrzymał auto w zatoczce autobusowej - mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Wsiadły do jego samochodu dwie osoby. Tym zachowaniem mężczyzna również popełnił wykroczenie, więc policjanci postanowili go ponownie zatrzymać. Wówczas kierowca zaczął uciekać i mimo poleceń wydawanych przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli, kontynuował jazdę. Po zatrzymaniu stawiał opór, dlatego policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego - dodaje.





Mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i przyznał się do winy.

Za postój na przystanku autobusowym otrzymał kolejny mandat, który przyjął.

Komendant miejski policji nakazał ocenienie nagranej sytuacji.

