Bydgoski komendant nakazał ocenę policyjnej interwencji. Jej nagranie krąży w internecie

2026-07-14, 20:39  Damian Klich/DW
Nagranie interwencji wobec młodego kierowcy na facebookowym profilu umieścił je Zbigniew Stonoga/ Fot. Facebook

Nagranie interwencji wobec młodego kierowcy na facebookowym profilu umieścił je Zbigniew Stonoga/ Fot. Facebook

Film z interwencji wobec młodego kierowcy na facebookowym profilu umieścił Zbigniew Stonoga. Może budzić kontrowersje, bo mężczyzna jest wyciągany siłą z auta. Mamy komentarz policji w tej sprawie.

Nagranie odbiło się szerokim echem wśród internautów. Na początku filmu nie widać agresji fizycznej ze strony młodego kierowcy. Policjanci wyciągają go z auta siłą, rzucają na ziemię i spryskują gazem.

Jak się okazuje - nagranie to jedynie punkt kulminacyjny tego, co działo się wcześniej. Z informacji, które Polskiemu Radiu PiK udzieliła policja, wynika, że mężczyzna był dwukrotnie legitymowany i za każdym razem miał zachowywać się wulgarnie. Za to został ukarany mandatem, a na tym nie koniec.

- Za moment policjanci zauważyli, że ten sam 22-latek zatrzymał auto w zatoczce autobusowej - mówi Lidia Kowalska z Komendy Miejskiej Policji w Bydgoszczy. - Wsiadły do jego samochodu dwie osoby. Tym zachowaniem mężczyzna również popełnił wykroczenie, więc policjanci postanowili go ponownie zatrzymać. Wówczas kierowca zaczął uciekać i mimo poleceń wydawanych przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych nie zatrzymał się do kontroli, kontynuował jazdę. Po zatrzymaniu stawiał opór, dlatego policjanci użyli środków przymusu bezpośredniego - dodaje.

  • Mężczyzna usłyszał zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej i przyznał się do winy.
  • Za postój na przystanku autobusowym otrzymał kolejny mandat, który przyjął.

Komendant miejski policji nakazał ocenienie nagranej sytuacji.


Bydgoszcz

Region

Wypadek w Chełmnie. Kierowca rozbił auto na drzewie, nie miał uprawnień [AKTUALIZACJA]

Wypadek w Chełmnie. Kierowca rozbił auto na drzewie, nie miał uprawnień [AKTUALIZACJA]

2026-07-14, 20:28
Wandale unieruchomili tężnię w Myślęcinku na dwa miesiące. To jest po prostu skandal

Wandale unieruchomili tężnię w Myślęcinku na dwa miesiące. „To jest po prostu skandal!”

2026-07-14, 19:50
Kierowca autobusu zauważył nóż w ręku pasażera. Zamiast na przystanek pojechał na komendę

Kierowca autobusu zauważył nóż w ręku pasażera. Zamiast na przystanek pojechał na komendę

2026-07-14, 19:01
Na autostradzie A1 zderzyły się samochód ciężarowy z osobówką

Na autostradzie A1 zderzyły się samochód ciężarowy z osobówką

2026-07-14, 18:03
Część mieszkańców wraca do uszkodzonej kamienicy w Bydgoszczy

Część mieszkańców wraca do uszkodzonej kamienicy w Bydgoszczy

2026-07-14, 17:55
Mała Zosia, która wypadła z okna włocławskiego wieżowca, wychodzi ze szpitala

Mała Zosia, która wypadła z okna włocławskiego wieżowca, wychodzi ze szpitala!

2026-07-14, 17:02
Kierowca kampera zjechał z autostrady i wpadł w pole kukurydzy pod Włocławkiem

Kierowca kampera zjechał z autostrady i wpadł w pole kukurydzy pod Włocławkiem

2026-07-14, 16:04
Trzy osoby mają odpowiedzieć za porwanie mężczyzny w Grudziądzu. Jest akt oskarżenia

Trzy osoby mają odpowiedzieć za porwanie mężczyzny w Grudziądzu. Jest akt oskarżenia

2026-07-14, 15:46
W Topólce nie zatrzymał się przy znaku STOP. W policyjnej bazie był poszukiwany do odbycia kary

W Topólce nie zatrzymał się przy znaku „STOP". W policyjnej bazie był poszukiwany do odbycia kary

2026-07-14, 15:00

Najczęściej czytane

Archiwum

lipiec 2026
Pon.
Wt.
Śr.
Czw.
Pt.
Sob.
Nd.
2930010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930310102
Ważne: nasze strony wykorzystują pliki cookies.

Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies i podobnych technologii m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. Mogą też stosować je współpracujący z nami reklamodawcy, firmy badawcze oraz dostawcy aplikacji multimedialnych. W programie służącym do obsługi internetu można zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności

Zamieszczone na stronach internetowych www.radiopik.pl materiały sygnowane skrótem „PAP” stanowią element Serwisów Informacyjnych PAP, będących bazą danych, których producentem i wydawcą jest Polska Agencja Prasowa S.A. z siedzibą w Warszawie. Chronione są one przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. Powyższe materiały wykorzystywane są przez Polskie Radio Regionalną Rozgłośnię w Bydgoszczy „Polskie Radio Pomorza i Kujaw” S.A. na podstawie stosownej umowy licencyjnej. Jakiekolwiek wykorzystywanie przedmiotowych materiałów przez użytkowników Portalu, poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym, jest zabronione. PAP S.A. zastrzega, iż dalsze rozpowszechnianie materiałów, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt. b) ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, jest zabronione.

Rozumiem i wchodzę na stronę