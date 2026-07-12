Marsz Pamięci Ofiar Wołynia przeszedł ulicami Torunia

2026-07-12, 19:31 Michał Zaręba / TB

Marsz przeszedł przez centrum Torunia. / Fot. Michał Zaręba

Organizatorem wydarzenia były środowiska narodowe i prawicowe. Pochód zakończył się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika.

W marszu pamięci wzięło udział kilkadziesiąt osób.



Dodajmy, że Krzysztof Czerepiuk z Kongresu Nowej Prawicy w Toruniu, skierował do marszałka województwa i radnych apel, w którym wzywa do zawieszenia współpracy z ukraińskimi obwodami chmielnickim i żytomierskim. Uzasadnia to tym, że – jego zdaniem – lokalne władze tych regionów promują ideologię banderowską i upamiętniają Stepana Banderę oraz i UPA. Autor postuluje, by współpraca została wznowiona dopiero wtedy, gdy takie działania ustaną.



Z koli organizacje nardowe zapowiedzieli złożenie do ratusza wniosku o nadanie rondu na lewobrzeżu nazwy „Rondo Ofiar Zbrodni UPA".