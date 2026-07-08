Przez dwa miesiące w gminie Osielsko mieli wodę z ołowiem. Sanepid bada próbki

2026-07-08, 12:20  Natasza Trzebuchowska/JW
Woda z ołowiem docierała do mieszkańców Gminy Osielsko. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Woda z ołowiem docierała do mieszkańców Gminy Osielsko. / Fot. Pixabay / ilustracyjne

Woda z ołowiem przez ponad dwa miesiące miała docierać do mieszkańców podbydgoskich miejscowości: Żołędowo, Maksymilianowo i Wilcze. Badania wykazały, że zawartość ołowiu wyniosła 27 jednostek, a dopuszczalna zawartość to 10.

Problem mieszkańców

O sprawę zapytała mieszkańców nasza reporterka Natasza Trzebuchowska.

- My dopiero się dowiedzieliśmy przedwczoraj z Facebooka. My mieszkamy w Maksymilianowie - mówi jedna z mieszkanek. - Pierwsza informacja to była od mieszkańca anonimowego, że gdzieś tam wyczytał takie informacje i dopiero potem zapytanie poszło do wójta gminy w tym poście i pokazały się dopiero informacje zwrotne z gminy, że była taka sytuacja, że gdzieś tam woda jest podawana z Niemcza teraz - dodaje inny mieszkaniec.

- Bo była norma przekroczona z 7 do 27% ołowiu w wodzie. To prawdopodobnie od maja, dopiero teraz powiedzieli. Człowiek jednak się tym truje, tak? A ja tą wodę piję, popijam tabletki, to jest coś nie fair. Wójt powinien to ogłosić na początku maja - uważa kolejny mężczyzna.

Co dalej z wodą?

Pierwsze próbki wody zostały pobrane 5 maja, sprawozdanie z badań Sanepid otrzymał 27 maja, ale - według rzecznika - nie miało być w nim informacji o przekroczeniu normy ołowiu. Wyniki nowych badań mamy poznać w środę, 8 lipca. Mieszkańcy od dwóch dni korzystają z wody z Niemcza i z Niw. Woda w gminie jest zdatna do picia.

- Informacja poszła do mieszkańców o zagrożeniu. Była to informacja pierwsza w poniedziałek. Nigdy nie mieliśmy problemów ze skażeniem ołowiem. Pracownik, który pobrał te wyniki, to sprawozdanie z tych badań, nie wychwycił tego błędu. Przekazał wyniki do Sanepidu i również nie wychwycono tego przekroczenia. My wszyscy czujemy się odpowiedzialni za to, ale nie ma co się oszukiwać, każda następna instytucja powinna to wychwycić. Niestety nie stało się tak. Dostaliśmy zgłoszenie od mieszkańca, że na stronie upubliczniliśmy wyniki badań wody, w których są przekroczenia - informuje Janusz Jedliński, wójt gminy Osielsko.

Wójt dodaje, że teraz - priorytetem są wyniki próbek wody. W zależności od tego, co wykażą - gmina będzie podejmować dalsze decyzje. Wyniki mamy poznać dzisiaj po południu.

- Obowiązkiem producenta wody, czyli w tym przypadku Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie, jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej wody w kranach. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy w związku z brakiem informacji o działaniach naprawczych dotyczącej wody ze zwiększoną zawartością ołowiu, przeprowadza postępowanie wyjaśniające i czynności kontrolne w tym zakresie. Dodatkowo pobrane zostały wczoraj próbki wody z trzech punktów monitoringowych. Wyniki badań w kierunku zawartości ołowiu będą znane w dalszej części dnia - przekazuje rzecznik bydgoskiego Sanepidu Łukasz Betański.

Relacja Nataszy Trzebuchowskiej

Mówi Janusz Jedliński

Mówi Łukasz Betański

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