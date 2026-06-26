NFZ zachęca do profilaktyki. Nie wszystkie programy cieszą się jednak zainteresowaniem

2026-06-26, 10:22 Agata Raczek/BN

NFZ zachęca do profilaktyki/fot. Magnific/ilustracyjna

Regularne badania mogą pomóc wykryć wiele chorób na wczesnym etapie, dlatego Kujawsko-Pomorski NFZ zachęca mieszkańców do korzystania z bezpłatnych programów profilaktycznych.

Szczególnie promowany jest stosunkowo nowy program „Moje Zdrowie”. - Jest on skierowany do osób powyżej 20. roku życia - mówi Barbara Nawrocka, rzeczniczka NFZ w naszym regionie. - Aby z niego skorzystać wystarczy wypełnić ankietę. W zależności od naszych odpowiedzi zostaną nam zlecone badania. Kiedy będą wyniki zostaniemy zaproszeni na wizytę podsumowującą. Ustalony będzie indywidualny plan zdrowotny - dodaje.



Ważne są także m.in. badania przesiewowe w kierunku raka jelita grubego. - Profilaktyczna kolonoskopia jest do wykonania od 50. do 65. roku życia. Raz na 10 lat możemy ją wykonać - mówi rzeczniczka NFZ w regionie.



Jak podkreślają eksperci, zainteresowanie tymi programami rośnie, jednak wciąż zbyt mało osób korzysta z profilaktyki chorób odtytoniowych. - To jest kilkanaście czy nawet czasami kilka tysięcy pajcentów w ciągu roku - informuje Barbara Nawrocka.



Przypomnijmy, że wszystkie badania realizowane w ramach programów profilaktycznych NFZ są bezpłatne. Dodatkowo na stronach Funduszu można znaleźć także gotowe plany żywieniowe w ramach diet NFZ oraz materiały edukacyjne przygotowane przez Akademię NFZ.



Ponadto Kujawsko-Pomorski oddział regularnie organizuje „Środy z Profilaktyką”, podczas których mieszkańcy mogą skorzystać z porad ekspertów i dowiedzieć się więcej o dostępnych programach zdrowotnych.