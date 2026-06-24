Mieszkańcom szkoda wyciętych dębów. Gmina mówi, że chodziło o bezpieczeństwo

2026-06-24, 19:41 Marcin Glapiak/KB

W Przyjezierzu wycięto cztery dęby. Zdjęcie ilustracyjne/fot. Pixabay

Czy wycięcie 150-letnich dębów z Przyjezierza było uzasadnione? To temat, która zgłosiła nam nasza Słuchaczka. Sprawą zajął się Marcin Glapiak.

Mowa o czterech dębach wyciętych w miniony wtorek . Widok gołych pni zaniepokoił jedną z naszych Słuchaczek. Od razu zawiadomiła Polskie Radio PiK o wycince.





- Wycinają w Przyjezierzu piękne, zdrowe, 150-letnie dęby, w pełnym liściu... - alarmowała mieszkanka okolicy.





Okazuje się, że problem z drzewami już w marcu zgłosili pracownicy Zakładu Aktywności Zawodowej. Przybyli na miejsce strażacy potwierdzili, że korony dębów są przesuszone i mogą w przypadku silnych podmuchów wiatru stwarzać niebezpieczeństwo. Gmina Jeziora Wielkie postanowiła drzewa wyciąć.





- W okolicy jest bardzo dużo lokali gastronomicznych, domków letniskowych. Poinformowaliśmy właściciela działki o tej sytuacji. Jeden z lokali jest w sezonie letnim dyskoteką, więc przy jakichś niekorzystnych warunkach atmosferycznych było ryzyko, że na budynek spadnie chociażby duża gałąź - mówiła Justyna Pułk z Urzędu Gminy w Jeziorach Wielkich.





Gmina zaznacza, że właściciel letniej dyskoteki sam złożył wniosek o wycinkę drzew.